Patai Annáéknál minden borult: „Még így sem panaszkodom”

Patai Anna Megasztár szereplése óta ismert az ország előtt, azóta azonban nagyot fordult az élete. Kiegyensúlyozott és mindig vidám, szeptember óta pedig teljes a családjuk, hiszen megszületett első kisfiuk, Bence. Az énekesnő lapunknak adott interjújában elmesélte, hogy Bence miket csinál mostanában és melyikőjükre hasonlít inkább.

Patai Anna kisfia mérföldkőhöz érkezett, már jönnek a fogai és a hozzátáplálást is elkezdték (Fotó: Nagy Zoltán)

Patai Anna gyermeke rohamtempóban változik

Az énekesnő kisfia hamarosan nyolc hónapos lesz, mostanság kezd majd kúszni-mászni és hamarosan az ülést is elkezdheti gyakorolni. „Napról napra egyre többet fejlődik, hihetetlen gyorsan változik. Gyönyörűen jönnek a fogai, már az ötödik fogacskája készül előbújni.

Emiatt aztán teljesen felborultak az éjszakáink is, sokat vagyunk fent, szerencsére nem sír nagyon, inkább csak nyűgös, igyekszem hamar megnyugtatni őt. Ez egy ilyen időszak, ezzel jár, biztos lesz majd kicsit könnyebb is, de még így sem panaszkodom

- kezdi Anna, aki egyébként nagyon jól bírja a kihívásokat. „Muszáj bírni, egy anyukának nincs szabadnap, ez egy 0-24-es szolgálat, persze a jó értelemben véve. Ha nehéz az éjszaka, akkor másnap egy jó kávéval indítok reggel és túllendülök rajta. Egyébként nagyon szépen gügyög már nekünk, imádom hallgatni, bízom benne, hogy hamar elkezd majd beszélni is.” S hogy kire hasonlít a kis Bence? Az énekesnő szerint ezt szülőként nem könnyű megállapítani, a külső visszajelzések alapján meg pláne.

Amikor az én kezemben van, akkor azt mondják, hogy rám, amikor a férjemnél van, akkor meg azt, hogy rá. Nagyon vegyes, én egyébként úgy látom, hogy az apukájára hasonlít, aminek én örülök. Sok anyuka szokott azzal viccelődni, hogy milyen igazságtalan, hogy az ember 9 hónapig hordja a babát a szíve alatt, aztán mégis az apukájára hasonlít, szerintem ezzel nincsen semmi probléma

- mondja nevetve, majd hozzátette: „Ez egy csodálatos dolog. Viszont amikor mosolyog, akkor bizony rám hasonlít!”

Patai Anna férje mindenben segít

Férje egyébként mindenben támogatja a családot, Anna elárulta, hogy mindenben számíthat rá, ami szuper dolog, hogy nem egyedül kell megoldania a gyerkőccel kapcsolatos teendőket. Anna és férje korábban osztálytársak, mi több, padtársak voltak, így különösen izgalmas kérdést vet fel egy osztálytalálkozó témája. „Egyelőre nem volt még osztálytalálkozónk, de ha lenne, akkor biztos, hogy Bence is velünk jönne, ráadásul több osztálytársamnál láttam már, hogy van kicsi gyerek, sőt, van, ahol már nagyobb is van, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy gyerekes találkozó lenne, ami nagy öröm lenne. Volt más pár is az osztályunkban korábban, de ők nem maradtak együtt. “