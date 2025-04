Patai Anna őszinte vallomása: „Már nincs olyan, ami minket szétválaszthatna”

Patai Anna Megasztáros szereplésével egy ország szívébe lopta be magát, mindössze 11 évesen. A fiatal énekesnő azóta számtalanszor bizonyította tehetségét, és nagyon sikeres is, de most egy új szerepben igyekszik helytállni, ami az anyaság. Anna még gyerekként ismerte meg a férjét, akivel azóta is együtt vannak jóban-rosszban, és az elmúlt közel 10 évben mindkettőből volt bőven. A fiatal édesanya erről mesélt most a Palikék Világa podcastben.

Patai Anna szülei támogatásának köszönheti, hogy 25 évesen az élete minden területén boldog (Fotó: Teknős Miklós)

Patai Anna férje, Bence még gyerekként lépett be az életébe, ugyanis egy osztályba jártak, sőt padtársak is voltak. Végül 16 éves korukban lobbant lángra közöttük a szerelem, ami immár 9 éve tart, és nem alszik ki. A fiatal pár ezt esküvel is megpecsételte, tavaly pedig megszületett első gyermekük, így a szülőséggel is együtt birkóznak meg.

Azt gondolom, hogy a mi példánk, akárcsak a szüleim példája is, tökéletes arra, hogy alátámasszuk azt, hogy igenis van olyan szerelem, ami tényleg az utolsó pillanatig tart. Annyira egymásra találtunk a férjemmel, hogy mindenben egyformán gondolkozunk, amiről hiszem, hogy nem véletlen. Most már bő 9 éve együtt vagyunk, a tinikorunktól kezdve, és annyi mindent megéltünk együtt, hogy azt gondolom már nincs olyan, ami minket szétválaszthatna. Ilyen a gyereknevelés is

– mesélte Anna.

Patai Anna családja most mindent felülír, az anyaság a legfontosabb szerep az életében (Fotó: Mediaworks Archív)

Patai Anna énekesnőként is nagyon sikeres

A fiatal anyuka a szakmájában is halmozza a sikereket, már közel 15 éve, 11 éves kora óta énekel és jár fellépésekre. Sőt, egy japán énekversenyt is megnyert, ami után még a kiköltözést is fontolgatta.

„Lehetett volna Japánban karrierem, miután megnyertem a műsort, de csak azzal a feltétellel, hogy kiköltözöm. De mivel én egy nagyon családcentrikus lány vagyok, és még csak 14-15 éves voltam, ezért nem akartam a szeretteim nélkül egy idegen országban élni. Persze a szüleim sem örültek volna neki, ezért valamelyiküket vinnem kellett volna magammal. Így végül úgy döntöttem, hogy fiatal vagyok előttem van még az élet, és biztos, hogy lesz még ilyen ajándék az életemben” – vallotta be őszintén.