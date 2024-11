"Fiatal vagyok és ez jól jön" - Patai Anna végre megszólalt az anyaságról: így bírja a kihívásokat

Patai Anna elképesztően boldog és kiegyensúlyozott, hiszen néhány hónapja teljessé vált a családjuk, megszületett első gyermekük, Bence. A fiatal édesanya és kisfia már nagyon jól összeszoktak, annyira, hogy részt vettek az első ‘baby SPA’ programon is.

Patai Anna gyermeke szeptember 3-án született meg (Fotó: Nagy Zoltán / Mediaworks archív)

Fantasztikus élmény anyának és babának

Anna beszámolt róla, milyen élmény volt: „El voltam képedve, hogy Bence mennyire jól érezte magát a baby wellnessen, iszonyatosan élvezte a foglalkozást. Egy tornával indítottunk, amit szakemberek végeznek, közben pedig dalolásztunk, ami egy megszokott dolog, mert otthon rengeteget énekelek neki.

Nagyon jókat kacagott közben, utána pedig megismerkedett a medencével is. Imádja a vizet, ezt már itthon is tapasztaltuk fürdésnél. A végét masszázzsal zárják, alapvetően szakemberek csinálnak mindent, én pedig ott vagyok mellette és boldog vagyok, hogy ő jól érzi magát, Egy ilyen alkalomnak számos jótékony hatása van

- kezdi Anna, aki hozzátette: annyira jó élményekkel távoztak, hogy biztosan mennek még többször is. „Felhívták a figyelmünket, hogy ilyenkor nagyon elfáradnak, 2-3 napig sokkal intenzívebben tudnak pihenni. Ezt én is alá tudom támasztani, mert amikor kijttünk, azonnal elaludt és az éjszakai alvására is jó hatással volt. Nagyon örülök, hogy már ennyire kicsi korban ilyen különleges foglalkozásokra vihetem és segíthetem a mozgásfejlődését.”

Kialakult a napirendjük

Az énekesnő úgy látja, nagyon gördülékenyek a napjaik, hiszen Bence nagyon jó baba. „Az éjszakai alvása is kiszámítható, kétszer kel, de miután kapott enni, vissza is alszik. Egyre jobban összeszokunk és egyre inkább megtapasztaljuk, hogy milyen az élet egymással. Azt gondolom, hogy jól bírom, hiszen fiatal vagyok és ez jól jön”

Anna elárulta nekünk az egyik legfontosabb tapasztalatát is: