"Anyának lenni teljesen új érzés!" - Kisfiával a karjai közt adott hírt magáról Patai Anna

Patai Anna kislány volt még, amikor a Megasztárnak hála az egész ország megismerte a nevét, mára azonban már felnőtt nővé érett. Az énekesnő tavaly férjhez ment, majd idén tavasszal érkezett a hír, hogy úton van a közös gyermek is: a kis Bence szeptember 3-án jött a világra, a büszke édesanya pedig - aki már a várandósság ideje alatt is csak úgy sugárzott - boldogabb talán már nem is lehetne.

Kisfiával a karjai közt adott hírt magáról Patai Anna / Fotó: Teknős Miklós

A fiatal énekesnő, érthető módon, a kisfia születését követően ritkábban adott hírt magáról a közösségi oldalán, ám nemrég Instagramon megtörte a csendet, mialatt egy szívmelengető fotót is megosztott, a kis Bencével a karjai közt.

Nagyon köszönjük a rengeteg üzenetet, jól vagyunk mindannyian! Anyának lenni teljesen új érzés, minden egyes pillanatot próbálunk megélni! Aztán hamarosan készülnek az új dalok, és klipek! (Lesz miről írni, az biztos)

- üzente a rajongóknak a posztjában Anna.