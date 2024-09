Patai Anna: Nagyon jó baba a kisfiam

Jól van a pici, jól vagyok én is, és az apuka is, örülök neki, hogy mind egészségesek vagyunk. Nagyon nagy a boldogságunk, hogy megérkezett hozzánk Bence. Büszkén mondhatom, hogy egy angyalka, nagyon jól viselkedik, jól eszik és utána jól is alszik. Egyenlőre még igyekszünk kiélvezni minden percet, amit ez az időszak ad. Fantasztikus élmény számunkra, még igyekszünk összecsiszolódni és megismerni a kisfiamat. Nagyon nagy élmény végre a karunkban fogni ezt a csodálatos pici fiút