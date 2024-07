Patai Anna a várandósságáról vallott: „Szeretném már látni azokat a lábacskákat, amik most rugdosnak”

Én lazán veszem a dolgot, de ez abból is fakad, hogy csodálatos orvosom van, akiben megbízom és az is megnyugtat, hogy a férjem mellettem lesz a szülésnél, fogni fogja a kezem. Mi egyébként is egy olyan pár vagyunk, akik nagyon támogatjuk egymást mindenben. A várandósságom alatt is végig mellettem állt. Hálás vagyok Istennek, hogy ilyen jól viselem ezt az egészet.