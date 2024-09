Patai Anna kiskutyája is védelmezi a picit

Patai Anna párjával együtt szerdán jelentette be, hogy várva várt gyermekük megszületett. Az énekesnő a Metropolnak adott exkluzív interjút pár nappal a hazaérkezésük után. A boldog édesanya elmondta, hogy a kis Bence nagyon jó kisbaba, és minden percét élvezik a szülőségnek. Azonban Annáékban volt egy kis félsz is, ugyanis nem tudták, hogy a kiskutyájuk miként viselkedik majd az új családtaggal.

Patai Anna nagyon boldog, hogy karjában tarthatja a kisbabáját (Fotó: Instagram)

Van egy mopszunk, ő volt az első kis élet, akire vigyáznunk kellett. Így nem tudtuk, hogyan fog reagálni, ha Bencét bemutatjuk neki. Az elején látszott, hogy nagyon érdekelte. Viszont az első találkozás óta inkább védelmezi a picit. Bármilyen hangot hall felőle, figyeli, hogy mi történt. Nagyon érdekes és csodálatos látni, hogy mennyire érzi, hogy vigyáznia kell Bencére

– mesélte mosolyogva Anna a Metropolnak.

Már otthon van Patai Anna és kisfia

Annával már a várandósága alatt is madarat lehetett volna fogatni, de mióta megérkezett a kis Bence, azóta csak úgy sugárzik a boldogságtól. Az énekesnő a Metropolnak adott először interjút, miután hazaértek a kórházból.

"Jól van a pici, jól vagyok én is, és az apuka is, örülök neki, hogy mind egészségesek vagyunk. Nagyon nagy a boldogságunk, hogy megérkezett hozzánk Bence. Büszkén mondhatom, hogy egy angyalka, nagyon jól viselkedik, jól eszik és utána jól is alszik. Egyenlőre még igyekszünk kiélvezni minden percet, amit ez az időszak ad. Fantasztikus élmény számunkra, még igyekszünk összecsiszolódni és megismerni a kisfiamat. Nagyon nagy élmény végre a karunkban fogni ezt a csodálatos pici fiút" – mesélte korábban Anna.