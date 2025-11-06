„Ősz, barátok, Újvidék” – írta friss fotócsokrához Rúzsa Magdi az Instagram-oldalán. Úgy tűnik, az énekesnő hazajár töltekezni, s bizony szüksége is lesz az energiára, hiszen javában zajlanak a jövő februári arénakoncert előkészületei. Rúzsa Magdi újvidéki fotói magukért beszélnek: nem csak ügyesen elkapott, beszédes, de igazán átélhető, megelevenedő pillanatok köszönnek vissza az énekesnő közösségi médiaoldalán sorakozó felvételekről.

Rúzsa Magdi Újvidéken töltekezett (Fotó: Mate Krisztian)

Rúzsa Magdi új fotói között a kislánya is helyet kapott

Van itt minden, kérem szépen a képek között. Fenséges szomjoltó, melynek szinte az illatát is érzi, aki nézi, nagy és lelkesítő találkozás, meg persze Lujza, az énekesnő hármas ikrei közül az egyetlen kislány. Rúzsa Magdi végre nem hátulról fotózta a kislányát – hanem felülről, ahogy legtöbbször látja a körülötte sertepertélő csemetét! Aztán van itt templomtorony, szinte hallani a harang zúgását, s végül egy őszi kép, ami egyfajta indián nyár: a fák lombjai sárgás-vörösbe vegyülnek, de azért még napszemüveget igénylően süt a nap!

Gyönyörű család vagytok, Isten hozott itthon titeket!

– írta egy rajongó Magdi üzenőfalára.