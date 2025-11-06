Titokban megnősült az Exatlon sztárja - Itt vannak az első képek az esküvőről
Boldogabb már nem is lehetne a TV2 sikerműsorának bajnoka, aki végre feleségül vette szerelmét. Az Exatlon sztárja Instagram oldalán több fotót is megosztott a nagy napról.
Bors Mátét a népszerű sport reality harmadik évadában ismerték és szerették meg a nézők, a Bajnokcsapatot erősítette. Az Exatlon sztárja öt héten keresztül harcolt a Kihívók ellen, de végül saját csapattársa, Móricz Dani ejtette ki párbajon.
Legjobb barátját vette el az Exatlon sztárja
A többszörös windsurf magyar bajnok és kedvese évek óta nagy szerelemben, harmóniában éltek. Tavaly romantikus körülmények közt sor került az eljegyzésre is. Az Exatlon 3. évadának sztárja és menyasszonya már akkor elhatározták, hogy nem akarnak sokat várni az esküvővel, szeretnék hivatalosan is összekötni életüket. Végül a legnagyobb titokban szeptemberben, szeretteik és barátaik előtt kimondták a boldogító igent. Bors Máté azonban csak most osztott meg fotókat a gyönyörű esküvőről:
Boldog vagyok, hogy a legjobb barátom örökre mellettem van
- írta a képekhez.
Olimpiára készült a szörfös az Exatlon szereplők közül
Amikor a kőkemény, dominikai akadálypályákon versenyzett, Bors Máté elárulta csapattársainak, hogy a verseny után kezdi el felkészülését a 2024–es Párizsi Olimpiára, ahol először indulhattak windsurf versenyzők is. A többszörös magyar bajnok mindent megtett, hogy kiharcolja a kvalifikációt, de végül nem vált valóra nagy álma, nem jutott ki.
Ez az első, mások szerint lehetetlennek tűnő küldetés, amibe ténylegesen beletört a bicskám (egyelőre). Rengeteg komoly akadályon mentem már át, és értem el nagy sikereket, de az olimpiai kvalifikáció most kifogott rajtam. Mindig is nagy álmom volt kijutni egy olimpiára, de sokáig nem mertem elindulni az úton… Kiváltságosnak mondhatom magam, mivel csodálatos gyerekkorom volt, és mindenben kipróbálhattam magam, amiben csak akartam, így végül 5 sportágban összesen 13 magyar bajnoki címet zsebelhettem be. Azonban vannak sportok, amiben olimpiai szinten a siker 1/3 részét már a pénz teszi ki. Nyilván a két kedvenc sportágamban, a vitorlázásban és a windsurfben ez így van...
