Titokban megnősült az Exatlon sztárja - Itt vannak az első képek az esküvőről

Bors Mátét a népszerű sport reality harmadik évadában ismerték és szerették meg a nézők, a Bajnokcsapatot erősítette. Az Exatlon sztárja öt héten keresztül harcolt a Kihívók ellen, de végül saját csapattársa, Móricz Dani ejtette ki párbajon.

Az Exatlon Hungary windsurf bajnoka imádott Herczeg-Kis Bálinttal összecsapni Fotó: TV2

Legjobb barátját vette el az Exatlon sztárja

A többszörös windsurf magyar bajnok és kedvese évek óta nagy szerelemben, harmóniában éltek. Tavaly romantikus körülmények közt sor került az eljegyzésre is. Az Exatlon 3. évadának sztárja és menyasszonya már akkor elhatározták, hogy nem akarnak sokat várni az esküvővel, szeretnék hivatalosan is összekötni életüket. Végül a legnagyobb titokban szeptemberben, szeretteik és barátaik előtt kimondták a boldogító igent. Bors Máté azonban csak most osztott meg fotókat a gyönyörű esküvőről:

Boldog vagyok, hogy a legjobb barátom örökre mellettem van

- írta a képekhez.

Olimpiára készült a szörfös az Exatlon szereplők közül

Amikor a kőkemény, dominikai akadálypályákon versenyzett, Bors Máté elárulta csapattársainak, hogy a verseny után kezdi el felkészülését a 2024–es Párizsi Olimpiára, ahol először indulhattak windsurf versenyzők is. A többszörös magyar bajnok mindent megtett, hogy kiharcolja a kvalifikációt, de végül nem vált valóra nagy álma, nem jutott ki.