Döbbenet: Megjelent Isten a Megasztár versenyzője előtt

Kedl Olívia számára a hit nagyon fontos, hiszen gyerekkora óta végigkíséri az életét. Már kiskorától kezdve vallásos közegben nőtt fel, és tinédzserként, 12-13 évesen tapasztalta meg először igazán az isteni jelenlétet, ami máig meghatározza a mindennapjait. A Megasztár 2025 döntőse őszintén vallott arról a szombati továbbjutása után, mégis hogyan került az életébe a templomi élet és az imádkozás.

A Megasztár döntőse kezdi megtalálni az önbizalmát és a nőiességét Herceg Erika segítségével (Fotó: Bors)

A Megasztár versenyzője 12 évesen került közelebb Istenhez

„12-13 évesen tapasztaltam meg először igazán az isteni jelenlétet. Olyan emberfeletti boldogság és szabadságérzet, amit nem lehet leírni szavakkal, de nagyon jó érzés, ajánlom mindenkinek” – mesélte az énekesnő az első istenélményéről, majd azt is elárulta, hogy a fárasztó hétköznapok miatt mostanában ritkán jut eszébe az imádság, de ha teheti, hálát ad az életért és a lehetőségért, hogy itt lehet.

Ezért jött a műsorba

Ez a belső erő nagy segítségére volt a Megasztár elődöntőjében is, ahol teljesítményével a legjobb négy közé került. A döntőbe jutás óriási mérföldkő számára, hiszen kemény munkával, tehetségével és kitartásával érdemelte ki a helyét. A színpadon mutatott produkcióin nemcsak a hangja szólt kristálytisztán, hanem a szerethető személyisége is felsejlett, azé a lányé, aki egyre inkább elhiszi magáról, hogy gyönyörű. Tudniillik, Kedl Olívia azért érkezett a Megasztárba, hogy felfedezze a benne rejlő nőiességet és maga mögött hagyja az önbizalomhiányát.

A Megasztár után érkeznek az újabb dalok

„Hatalmas dolog ez számomra, hogy a döntőben lehetek. Amint vége a hétnek, biztosan pihenni fogok egy kicsit, aztán folytatom a social media posztolást és új dalok írását” – árulta el Olívia, aki a verseny mellett aktívan tartja a kapcsolatot rajongóival.

Herceg Erika tanítványa a Megasztár egyik legkiemelkedőbb felfedezettjévé vált, és sok szakértő látja benne a jövő nagy popsztárját. Olívia története és sikere azt mutatja, hogy a hit, a kitartás és a szenvedély kéz a kézben járhat, és bár a verseny nagyon kemény, a megfelelő hozzáállással bárki elérheti céljait.