Elhunyt a világ egyik legsikeresebb countryzenésze, egy műfaj gyászolja a férfit

Hatalmas veszteség érte a country műfaját, elhunyt John Wesley Ryles.

2025.11.06. 13:20
74 éves korában elhunyt az amerikai countryzenész, John Wesley Ryles. A férfi már 17 évesen híres énekessé vált majd gyorsan a műfaj kiemelkedő zenészévé nőtte ki magát. Az amerikai korai country hatalmas veszteséget szenvedett el a sztár halálával.

Egy generáció gyászolja a countryzenészt
Idős korában elhunyt a countryzenész  Fotó: Pexels

Egy generáció gyászolja a countryzenészt

Ryles 1968-tól kezdve számos country dalt vett fel, amikor még tinédzser volt, és az 1980-as években folytatta pályafutását. Munkái között szerepel az 1968-as Kay című kislemez, amely a Billboard country listáján a top 10-es slágerek között szerepelt.

1988-as utolsó kislemezének megjelenése után Ryles elsősorban háttérénekesként tevékenykedett. Ryles feleségül vette a kor másik híres countryénekesének Conway Twitty lányát, Joni Lee-t.

A zenész halálhírét unokaöccse jelentette be Facebook-oldalán.

A nagybátyám, John Wesley Ryles ma reggel elhunyt. A nagynéném, Joni férje volt és mindenki úgy szerette, mintha vérrokon lenne. Remek énekes és művész, ezen felül remek ember is volt.

A férfi elmondja, hogy az énekes feleségét nagyon megrázta a férje elvesztése, ezért kéri a rajongókat, hogy imádkozzanak Joniért.

Kedves, tehetséges és szeretetteljes ember volt, aki mindnyájunknak hiányozni fog. Kérlek titeket, imádkozzatok Joni néniért ebben a nehéz időszakban.

A férfi egykori munkatársai is megosztották kedves emlékeiket a zenésszel töltött idejükről. Sokan az énekes adottságát és harmonizáló képességét dicsérték, míg mások elmondták, a zenész egyedi tehetség volt – írja a The Sun.

 

