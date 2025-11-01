Szikora Róbert a Halloweenről: „Annyira gáz, annyira nem magyar”

A halloween az utóbbi években rohamosan terjed Magyarországon: a boltok polcait ellepik a töklámpások, a rémisztő jelmezek és a csontvázdíszek, az iskolákban, munkahelyeken pedig egyre gyakoribbak a tematikus bulik. De vajon mennyire fér össze ez a szokás a magyar kultúrával? Erre kereste a választ a Metropol, amikor megkérdezte az R-GO frontemberét, Szikora Róbertet.

Szikora Róbert szerint fontos, hogy őrizzük a saját hagyományainkat, gyökereinket (Fotó: Mediaworks archív)

Szikora Róbert: „Teljesen idegen a magyar embertől az a felfogás”

Szikora Róbert őszintén elmondta, mit gondol az egyre népszerűbbé váló ünnepről: szerinte a halloween egy „nagyon idegen, kelta eredetű szokás”, ami sem a magyar történelemhez, sem a keresztény hagyományokhoz nem illik.

Halottak szellemeivel való elriasztás, ijesztgetés – szerintem ez szörnyű. Ez egy üzlet, egy új forma, hogy tudjunk költekezni

– fogalmazott. Szikora szerint az, hogy gyerekeket is bevonunk a félelemre építő játékba, már önmagában is visszás: „Teljesen idegen a magyar embertől az a felfogás, hogy riogassuk egymást, pláne a gyerekeket.”

Az énekes hangsúlyozta, hogy bár nem támogatja a halloweent, betiltani természetesen nem kell, hiszen mindenkinek joga van a szórakozáshoz. Ugyanakkor úgy véli, a félelemkeltés már így is túlságosan jelen van az emberek életében – különösen az internet világában –, ezért szerinte nem szerencsés tovább erősíteni ezt a jelenséget. „A tökfaragás, a horror és a rémisztgetés annyira gáz, annyira nem magyar” – tette hozzá.

Én mindenképpen egy patrióta embernek tartom magam. Ami a hazámhoz tartozik kultúrálisan, azt szeretem. A halloween viszont teljesen idegen

– mondta határozottan. Hangsúlyozta, hogy Magyarországon már léteznek olyan ünnepek, amelyek a halottakra emlékeznek: a halottak napja és a mindenszentek mély, keresztény gyökerekkel bír, míg a halloween „pogány isteneknek való játék”.

Gyerekkora óta patrióta, hazafias gondolkodás vezényelte (Fotó: Móricz István)

Fontosak a saját, magyar hagyományaink

Szikora Robi úgy gondolja, a magyar emberek többsége sem érzi magáénak ezt az ünnepet, és valószínűleg nem is fog mélyen gyökeret verni nálunk.

Nem hiszem, hogy ez a túlközvetlenkedés bejön. Máshogy szocializálódtunk, mint az amerikaiak. Nálunk ez a szokás nem jelent semmit

– fejtette ki véleményét. A zenész szerint ugyanakkor a halloween mögött komoly gazdasági érdekek húzódnak: az üzletek és gyártók számára ez újabb lehetőség a forgalom növelésére. „Ez egy jó biznisz, ebből a szempontból érthető, hogy nagy a lobbi mellette” – mondta. Szikora Róbert felesége társaságában a hagyomány szerint emlékezik meg szeretteikről a következő napokban, hiszen mind a ketten a magyar, keresztény ünnepeket részesítik előnyben. Szikora Róbert fiatalon is hasonlóan gondolkodott, mindig is a patrióta szemlélet, értékrend jellemezte.

„Nem értettem, miért kellene nekünk is átvenni valamit, ami nem a miénk.” Az énekes természetesen most is kitart amellett, hogy a magyar kultúrát a saját hagyományainkon keresztül kell megőrizni – nem pedig idegen szokások átvételével.