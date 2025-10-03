RETRO RÁDIÓ

Szikora Robi mit szól ehhez? MC Hawer nekiesett a sztár esküvői képének

Új szenvedély hajtja a mulatós sztárt. Vajon mit szól hozzá Szikora Robi?

2025.10.03.
Hiába lett nagypapa MC Hawer, fiatalokat megszégyenítő lelkesedéssel vetette bele magát a mesterséges intelligencia adta lehetőségek világába. A mulatós sztár Facebook-oldalát ellepték a látványos fotók, grafikák, melyeket mind az AI, vagyis a mesterséges intelligencia segítségével készített. Sőt, MC Hawer igyekszik segíteni azoknak, akik a látottak alapján szintén kedvet kaptak ahhoz, hogy kipróbálják az AI-t. Nem egy produkcióhoz mellékelte ugyanis azt a parancssort, azaz promptot, melynek segítségével bárki készíthet hasonló alkotást. Egyik legutóbbi posztjának azonban nem ő, hanem Szikora Robi (és felesége) a főszereplője!

Szikora Robi esküvői fotóját manipulálta MC Hawer Fotó: Knap Zoltán

Szikora Robi esküvői fotójának esett neki MC Hawer

Továbbra is szeretek képeket feljavítani. Ma példaképem, Szikora Robi 50+ évvel ezelőtti esküvői fotóját restauráltam. Ha valaki tudja, juttassa el neki!

– írta közösségi oldalán MC Hawer. A mulatós sztár megmutatta a csikidám atyjának fekete-fehér esküvői fényképét, amiből a mesterséges intelligencia színes képet varázsolt.

Karnok Csaba, Szikora Robi
Szikora Robi fekete-fehér esküvői fotójából MC Hawer a mesterséges intelligencia segítségével csinált színes képet Fotó: Karnok Csaba

Vajon Szikora Robi mit szól ehhez? Egy hozzászóló jelezte ugyanis, hogy eljutott a végeredmény a címzetthez. Nem lennénk meglepődve, ha Szikora Robi pozitívan értékelné a mulatós szár és a mesterséges intelligencia munkáját.

 

