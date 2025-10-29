„Meg lehet oldani másképp is” – Mi történik? Szabó Franciska Dubajba ment pofonokat osztani

Dubajban edzett Szabó Franciska, ahol csontkovács is kezelte. „Nagyon hálás vagyok az edzőmnek mindenért, amit tanított nekem. Ez az edzőtábor fizikailag és mentálisan is új szintre emelt. Most itt az ideje, hogy mindezt a munkát, fegyelmet és tüzet Rijádba vigyem. Kilenc hét kemény munka van bennem a lábam sérülése óta. Az út még csak most kezdődött!” – írta a közösségi oldalán.

Szabó Franciska pofonosztóként és pankrátorként is sikeres (Fotó: Instagram / Szabó Franciska)

Sofőr várta a repülőtéren Szaúd-Arábiában, ő vitte a hotelbe, ahová megérkezett Szabó Franciska öccse, Frigyes is, aki szintén versenyezni fog. Ketten lesznek magyarok a pénteki versenyen. Megkapták az egységcsomagot, amelyben volt mez, fogvédő és papucs is, utána elmentek futni a nagy melegben.

Negyven percet terveztem, de húsz perc után majdnem meghaltam. Annyira száraz a levegő, olyan, mintha egy homokbányát lenyeltem volna! Még fogok mozogni, hoztam gumikötelet, úgyhogy meg lehet oldani másképp is!

– informálta 286 ezer követőjét az Instagramon.

Szabó Franciska és a Power Slap

A TV2-n futott az Exatlon Hungary, ezzel lett lett országosan ismert Szabó Franciska, aki később az USA-ban épített pankrátori karriert.

Sheena Bathory néven indult egy Power Slap nevű versenyen is, amelyet Dana White amerikai üzletember alapított 2022-ben. Itt az a lényeg, hogy bizonyos keretek közt az ember óriási pofonokat osszon a riválisnak, majd állja annak ütéseit. Ez a „sport” rendkívül veszélyes, agyrázkódást okozhat egy-egy pofon, maradandó agysérülést is lehet a vége.

Szabó Franciska még 2022 novemberben nyerte meg a Power Slap válogató versenyét, az egyik irtózatos pofonja olyan jól sikerült, hogy a UFC egy külön klipet készített belőle. A sportolót tavaly nyáron kiütötték, de szabálytalanul, ellenfelét kizárták.

A tavasszal történt baleset során eltörte a lábfejét, ami többszörösére dagadt. A sérülés miatt persze az edzéseket is szüneteltetnie kellett. Nyár végén elkezdett keményen edzeni, és küzdött a kilókkal, hogy minél előbb visszakerüljön versenysúlyába.