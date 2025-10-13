Somhegyi Krisztián menyasszonya nélkül motorozta be a Balkánt

Somhegyi Krisztián számára a nyár nemcsak pihenést, hanem feltöltődést is hozott. Az egykori Exatlon-sztár ezúttal Albániába és Montenegróba látogatott el családjával, ahol a tengerparti nyugalom és a dombok közé ékelt kis falvak egyaránt elvarázsolták. Bár menyasszonya, Viczián Viki munka miatt nem tudott velük tartani, Krisztián elmondása szerint a közös utazások a jövőben sem maradnak el – csak épp már házaspárként.

Somhegyi Krisztián barátnője ezúttal nem tudott a társasággal tartani (Fotó: hot magazin!)

Somhegyi Krisztián utazása remekül telt

„Nagyon szép időnk volt, gyönyörű helyeken jártunk. Albániában még nem voltunk eddig, nem úgy, mint Montenegróban. Napos, meleg időt fogtunk ki, nem esett az eső szerencsére. Dimbes-dombos helyeken és tengerparton is voltunk. 12 napos utazás volt összességében. Viki sajnos nem tudott velünk jönni munka miatt, így családi utazás lett belőle. Még lesz ilyen a jövőben is tuti, és akkor már lehet a feleségemként csatlakozik majd” – tette hozzá sejtelmesen, utalva arra, hogy augusztusban lesz az esküvőjük.

A sportoló mostanában a hétköznapokban is igyekszik egyensúlyt tartani a tanulás, a munka és a magánélet között: „Csináljuk a szokásos dolgainkat, melózunk, a házzal foglalkozunk, én még tanulok is mellette, szerencsére az utolsó félévem van hátra a suliból” – mondta. A szakdolgozatírás és a vizsgák időszaka most minden idejét lefoglalja, de Krisztián szerint már látni a fényt az alagút végén.

Jó pap holtig tanul

„Munkavédelmi szakmérnöknek tanulok a BME-n. Ez egy kétéves felnőttképzés, felsőfokú végzettséget ad” – magyarázta, majd hozzátette, hogy a tavaszi szemeszterre egy mesteriskolába is beadta a jelentkezését:

A mérnöki irányultságom elég hamar megvolt, tudtam, hogy én gépészmérnöknek akarok tanulni, azt is végeztem az egyetemen. A munkavédelmi szakmérnöki pedig a testvéreim által került az életembe. Olyan végzettséget ad, ami által mindenhez is érteni fogok a munkavédelem területén

– mesélte az Exatlon egykori sztárja.

Már több, mint három éve együtt vannak

Krisztián és Viki kapcsolata évek óta stabil, közös jövőjük biztos alapokon áll. A fiatalok még 2022-ben ismerkedtek meg, kapcsolatuk azóta számtalan kihívást túlélt. A sportoló márciusban Thaiföldön, egy egzotikus nyaraláson kérte meg kedvese kezét – romantikus körülmények között, a szigetet átfogó kilátással és szív alakú konfettivel. A lánykérésre természetesen „igen” volt a válasz.