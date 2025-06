„Már a vendéglistát írjuk” – Somhegyi Krisztiánék nagy bejelentést tettek az esküvőről

Somhegyi Krisztián, a több ízben magyar bajnok műugró, az Exatlon Hungary sztárjaként és később az Exatlon All Star – Bajnokok csapata tagjaként vált ismertté. Emellett tavaly a TV2 Párharc vetélkedőjét is megnyerte párjával, Viczián Vikivel. A népszerű sportoló most új fejezet előtt áll szerelmével: a pár az esküvőjére készül egy természetközeli egyszerű, de szívből jövő ceremóniával.

Somhegyi Krisztián párja, Viki is lázasan ötletel már az esküvő kapcsán (Fotó: Nagy Zoltán)

Ekkor házasodik össze Somhegyi Krisztián és Viczián Viki

„Helyszíneket nézegetünk az esküvőhöz. Ajánlatot is kaptunk több helyről is. Még nem döntöttük el, hol legyen, de a nagy nap időpontja valószínűleg jövő augusztusban lesz” – árulta el Krisztián, akinek elmondása szerint a szervezés még az elején jár, de már formálódik a kép.

„Már a vendéglistát is kezdjük összeírni, szóval a tervezés fázisában vagyunk jelenleg, de rajta vagyunk és mindenképpen szeretnénk jövő nyáron megtartani” – folytatta a sportoló.

A pár nem feltétlenül ragaszkodik templomi ceremóniához, de egy szép szertartás természetesen része lesz a napnak.

„A templomi esküvőhöz nem ragaszkodunk, viszont a ceremóniát szeretnénk megtartani természetesen. Egy szép helyet keresünk, jó ételeket-italokat választani, semmi különös” – fogalmazott határozottan.

Ez okozza a legnagyobb fejtörést a szerelmeseknek

És hogy mi jelenti a legnagyobb kihívást a készülődésben?

„A helyszín és a megfelelő ételsor kiválasztása a legnagyobb nehézség. Mindketten arra jutottunk, hogy a legjobb sokszor a legegyszerűbb. Rántott hús, rántott sajt, hasábburgonya, rizs, saláta, pörkölt. A jól bevált kajákat mindenki megeszi” – árulta el Krisztián.

A menyasszony stílusáért sem kell aggódni. Vikit a legtöbben kifinomult divatérzékéről ismerik, ami nem véletlen: barátnője, Tóth Helga rendszeresen öltözteti, így az esküvői ruha kiválasztása sem okoz majd fejfájást.

A nagy nap tervezése közben azonban még belefér egy kis pihenés is:

Lehet, hogy lesz egy motoros túrával egybekötött nyaralásunk, ez inkább nyár végén vagy szeptemberben. Oda nem biztos, hogy Viki eljön, mert a munkája még közbeszólhat

– jegyezte meg az Exatlon egykori sztárja.