Amikor összejött 2022-ben a TV2 sztárja és Miss Earth Hungary 2017, talán még ők sem gondolták, hogy 2024. év végére már első közös otthonukban hajtják álomra fejüket. De év elején Somhegyi Krisztián párja egyetértésével úgy döntött, mivel együtt tervezik az életüket, jöhet a következő közös terv.

Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória első közös otthonában kandalló adja a meleget / Fotó: Instagram

Somhegyi Krisztián és párja beköltöztek első közös otthonukba

Míg karácsony előtt a legtöbb ember az utolsó pillanatban is vagy az ünnepi menühöz vásárolt be, vagy ajándékért rohangált, az Exatlon Hungary közönségkedvence és szerelme a költözéssel voltak elfoglalva. Nem is akármilyen költözéssel, hiszen első közös otthonukba cuccoltak át.

"Igen, mi szeretjük a kihívásokat Vikivel" – kezdte nevetve lapunknak Somhegyi Krisztián.

Az egész évünk nagyon izgalmas és sűrű volt, de miután sikerült megvennünk életünk első saját otthonát, még sűrűbb lett. Mindenképpen szerettük volna már a karácsonyt itt tölteni. Szerencsére nagyon jó állapotú a kertes ház, amit vettünk, így most még nem csináltunk semmilyen nagyobb átalakítást, az majd a jövő zenéje. December 22-én, egy nap alatt a család és a barátok hathatós segítségével át is hoztunk mindent, csak néhány bútort kellett vennünk, nagyon jó érzés ide hazajönni, a tudattal, hogy ez az első saját közös otthonunk.

Azt is megtudtuk, hogy Viki és Krisztián egy időben kezdték azt érezni, hogy jó lenne elköltözni a belvárosból, és mind a ketten kertes házra vágytak.

"Budapesttől nem messze, az agglomerációban találtuk meg az ideális családi házat. Mivel én mérnök vagyok, szeretek tervezni. Sokan kérdezik, mi az elképzelésünk a sorrendet tekintve, elárulom: eljegyzés, esküvő, gyerek" – árulta el mosolyogva lapunknak.