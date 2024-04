Nem akármilyen bevonulást tervez az esküvőre Somhegyi Krisztián

Somhegyi Krisztián és párja Viczián Viktória már négy kutyus és egy cica büszke gazdái, így elérkezettnek látják az időt arra, hogy beruházzanak egy közös házra, aminek kertje is van. Sőt, Krisztián azt is elárulta, hogy már a lánykérés sem várat sokáig magára, és egy különleges közös hobbijukról is mesélt, aminek valószínűleg az esküvőben is nagy szerepe lesz.

Krisztián már teljesen biztos a lánykérésben, ami valószínűleg hamarosan meg is fog történni, bár ezt illetően még nem sok részletet árult el.

Már megvan a terv a lánykérésre, és belátható időn belül kivitelezve is lesz. De nem szeretnék túl sokat elárulni, nehogy Viki előtt is lelepleződjön a dolog

– mesélte nevetve.

Somhegyi Krisztián és párja nagy változás előtt állnak

Az eljegyzésen kívül a fiataloknak több nagyszabású tervük is van, amik közül az egyik legfontosabb a közös házvásárlás: „A költözés egy rövid távú terv, mert mindketten nagyon szeretnénk. Én eleve kertes házban nőttem fel, nekünk Gyálon volt házunk, és beleszerettem. Kertészkedtem is, segítettem füvet vágni, gazolni, fát ültetni, meg mindenben, ami ezzel jár.

Szóval tényleg nagyon szeretek kint tevékenykedni, és ezt szeretném majd öregkoromra is, hogy meglegyen. Másrészt pedig ott vannak a háziállatok, nem gondolom azt, hogy egy kutyának jó lenne egy lakásban bezárva lenni egész nap.

„Illetve Viki is nagyon szereti a kertes házakat, szóval ő is nagyon örülne neki, ha ez minél hamarabb megvalósulna.”

Viczián Viki nagyon jól kijön leendő anyósával

Sokat vagyunk a szüleimnél is, mert az én munkám a szüleimhez kötődik, hiszen családi vállalkozás, és Viki is be szokott segíteni, így elkerülhetetlen, hogy találkozzanak, de szerencsére nagyon jól kijönnek, különösen anyukámmal. Az ő kapcsolatuk nagyon szoros, rendszeresen szerveznek közös programokat, például elmennek vásárolni ketten

– tette még hozzá.

Ezek szerint Viczián Vikinek abszolút nincsenek gondjai a leendő anyósával, sőt még sok mindenben hasonlítanak is: „Talán azért is jönnek ki ilyen jól, mert édesanyám és Viki elég hasonlók, pörgősek, tele vannak energiával, és mindig csinálnak valamit. Én viszont az a megfontolt, higgadt, előbb gondolkodok, utána szólalok meg típus vagyok.”

Ezért mi ketten elég különbözőek vagyunk, ami pont jó, szokták mondani, hogy az ellentétek vonzzák egymást, ez nálunk abszolút így van.

„Azt szoktuk mondani, hogy Viki a tűz, én meg a víz.”

Krisztiánék nem egy tipikus, klisés pár

De persze vannak közös pontok is a párban, hiszen egy elég extra hobbinak hódolnak mindketten, aminek talán az esküvőben is fontos szerepe lesz: „Ritka, hogyha egy pár együtt motorozik, szóval nekem ez egy nagy pozitívum Vikiben, hogy ő is szereti a motorokat, mert én imádom. Rendszeresen motorozok is, és amióta neki is van jogosítványa, szoktunk nagy közös motorozásokat tartani. Szerintem ez nem annyira megszokott páros program, de mi nagyon szeretjük.”

Gondolkoztam már rajta, hogy az esküvőn is legyen majd valami ezzel kapcsolatos, de nem tudom, hogy össze lehet-e hozni. Elég vagány lenne, ha motorral érkeznénk meg mindketten, Viki a szép fehér ruhájában, én meg a fekete szmokingban. Nekem nagyon tetszene, de ez még a jövő zenéje

– árulta el Krisztián.