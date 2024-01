Komoly mérföldkőhöz ért Somhegyi Krisztián és Viczián Viki kapcsolata

Somhegyi Krisztián és Viczián Viki élete két évvel ezelőtt fenekestül felfordult. A szerelmesek ugyanis ekkor szerettek egymásba, s a rózsaszín köd azóta sem szállt fel. Viki nemrég lapunknak árulta el, mennyire megdöbbentette, hogy Krisztián milyen érzelmeket váltott ki belőle, ugyanis a megismerkedésükig nem igazán hitt az igaz szerelemben. Azóta már eltelt két esztendő, bátrán tervezik a jövőjüket közösen, s mint kiderült, már az esküvő és a közös ház is téma volt köztük.

Somhegyi Krisztián és Viczián Viki kapcsolata újabb mérföldkőhöz érkezett (Fotó: Metropol)

„Ház, esküvő és hasonlók...”

A hírnév ára, hogy bizony árgus szemekkel figyelik a rajongók a szerelmesek minden mozzanatát. Nem meglepő módon arra is kíváncsiak, hogy mikor lép újabb szintre a sztárpár kapcsolata, legyen szó házasságról vagy éppen gyerekvállalásról. Kisebb túlzással Viki naponta megkapja ezeket a kérdéseket, ám most tiszta vizet öntött a pohárba. Az Instagram-oldalán elárulta: Krisztiánnal házvásárláson gondolkoznak, és az esküvő is szóba került már.

Egy ház a legközelebbi célunk. Találtam is nemrég egy ingatlant, ami nagyon megtetszett Krisztiánnak és nekem is, de sajnos nem írt vissza az eladó, úgyhogy nem tudjuk megnézni

– kezdte sztorijában Viki, aki reméli, hogy hamarosan megtalálják az álomotthonukat, hiszen ez lenne a következő mérföldkő a kapcsolatukban. Na meg persze a lánykérés és az esküvő...

„A rövidtávú céljainkat egészen jól sikerült megvalósítanunk. Nagyon szerettünk volna autót, és ha minden igaz, ez össze fog jönni. Emellett a ház a következő mérföldkő, az esküvő és hasonlók..." – tette hozzá az egykori szépségkirálynő.