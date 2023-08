Lánykérés, esküvő… – Fény derült Somhegyi Krisztiánék titkaira

Viczián Viki élete másfél éve fenekestül felfordult, mikor megismerte az Exatlon egykori Bajnokát, Somhegyi Krisztiánt. Vikit megdöbbentette, milyen érzelmeket váltott ki belőle a megismerkedésüket követően Krisztián, ugyanis a szépségkirálynő nem igazán hitt az igaz szerelemben, azonban a 28 éves sportoló alaposan rácáfolt. Éppen ezért bátrán tervezik a jövőjüket közösen, s mint kiderült, már az esküvő is téma volt köztük.

Ennek ellenére mégsem szeretnének elrugaszkodni a jelentől, mint mondják: mindennek eljön a maga ideje!

Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória egy életre tervez egymással (Fotó: Máté Krisztián)

Komoly tervek

A páros nem pihent túl sokat az elmúlt hónapokban, hiszen a televíziós szereplésük mellett a hétköznapokban is lefoglalta őket a munka, azonban hamarosan egy hosszabb szünetet tartanak. Méghozzá nem is akármilyet. Vikiék ugyanis repülőre ülnek, s egészen a Zöld-foki-szigetekig meg sem állnak.

„Most, ha a következő hónapokat nézzük, akkor a pihenés élvez majd főszerepet. Novemberben ugyanis elutazunk 10 napra a Zöld-foki-szigetekre, ide kettesben megyünk, már nagyon várjuk. Ez lesz a második közös nyaralásunk, és azt kell mondjam, hogy komolyabb is, mint az első. Az egy szlovén, hosszú hétvégés kiruccanás volt, motorral mentünk, így nem feltétlen a kikapcsolódásról szólt, de azt hiszem, most mindent bepótolunk majd” – mondta Krisztián, aki szerelmével valóban bepótolja az elmaradt utazásokat, hiszen a Párharc-nyereményük is parlagon hever még. Mint kiderült, a rengeteg munka miatt már többször is újra kellett tervezniük a kiruccanást a úti céllal egyetemben, de ha minden jól megy, akkor februárban a Maldív-szigeteken élvezhetik majd a napsütést.

Lapunk viszont kíváncsi volt arra is, hogy a magánéletüket tekintve milyen elképzeléseik vannak.

Viki nem szeretné tudni, mikor kerül az ujjára gyűrű (Fotó: Máté Krisztián)

Eljegyzés a láthatáron?

A hírnév ára, hogy bizony árgus szemekkel figyelik a rajongók a szerelmesek minden mozzanatát. Nem meglepő módon arra is kíváncsiak, hogy mikor lép újabb szintre a sztárpár kapcsolata, legyen szó házasságról vagy éppen gyerekvállalásról. Kisebb túlzással Viki naponta megkapja ezeket a kérdéseket, s most szeretne tiszta vizet önteni a pohárba a témával kapcsolatban.

„Nagyon sokszor kapom meg a kérdést, hogy mikor lesz az esküvőnk, vagy hogy terhes vagyok-e, de ezek olyan dolgok, amiknek még nem jött el az ideje. Szerencsére nem tudom, hogy Krisztián mikor fogja megkérni a kezem, hiszen a lánykérésnek pont az a varázsa, hogy meglepetésként érjen. Ha tudnám, az tök ciki lenne! Egyébként ő egy romantikus alkat, mindig sikerül meglepnie, így biztos vagyok benne, hogy majd ennek is megadja a módját” – mondta Viki, aki úgy érzi, ez a kapcsolat egy életre szól, hiszen sosem tapasztalt még ilyen érzelmeket, mint Krisztián mellett. Ezzel pedig az egykori Bajnok is egyetért.

Sosem volt egyikünknek sem ilyen komoly kapcsolata. Nincs olyan, hogy övé és enyém, mindent megosztunk egymással, minden közös. Nekem ez például egy teljesen új dolog, sosem csináltam ilyet

– tette hozzá az egykori szépségkirálynő.