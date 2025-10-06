Szétnyílt Selena Gomez köntöse: nem vett fel melltartót

Kimondta a boldogító igent szerelmének Selena Gomez, aki most már Benny Blanco felesége. A latin sztár a közösségi oldalán osztott meg pár felvételt az esküvő körüli eseményekről, az egyik fotó pedig meglepően merészre sikeredett...

Titokban készült szexi fotó Selena Gomezről (Fotó: Mike Coppola / Getty Images)

Selena Gomez szétnyílt köntösben írta a fogadalmait

Igazán intim és meglepően szexi pillanatot sikerült megörökíteni, mi több közzétenni Selena Gomezről. A latin sztár az Instagram-oldalán kedveskedett néhány különleges felvétellel a rajongóinak, a második fotón pedig egy kicsit jobban szétnyílik a köntös Selena melleinél, s jól látszik: a sztár nem vett fel melltartót...