Váratlan meglepetés: Előkerült az esküvői ruha A Kísértésben

A Kísértés 2025 szerelmes párjai egyre meredekebb érzelmi hullámvasúton kell, hogy helytálljanak. Fanni és Márk happy end-del szállt ki a történetből, hiszen a javíthatatlannak hitt fiú állta a sarat és bizonyította barátnőjének, hogy nála - a korábbiakhoz ellentétben - nem kerülhet szóba a hűtlenség. S hogy mindezt ténylegesen alá is támassza, egy gyűrűvel lepte meg Fannit, hogy immár jegyespárként távozhassanak A Kísértés szigetéről. Nem mindenkinek alakult azonban jól a történet, s most úgy tűnik, hogy újra előkerültek a gyűrűk, sőt mi több, egy menyasszonyi ruha is.

A Kísértés: Anita és Kerim esküvői fotózásra mennek a randin (Fotó: Tv2)

A Kísértés Lilije csalódottan távozott

Lili és Milán kapcsolata bombabiztos lábakon állt, vagy legalábbis úgy tűnt, aztán az élet mégis olyan forgatókönyvet írt, hogy Lili a kezdeti zárkózottság ellenére nyitott Bazsi irányába, amelynek többszöri piros lámpa villanása és végül szakítás lett a vége. Milán az egyik tűzceremónia után úgy gondolta, hogy nem folytatja tovább a játékot, túlságosan fájtak neki azok a képsorok, amiket látott Liliről. Még gyűrűvel is készült a lánynak, a megcsalás miatt azonban egyedül akart hazatérni.

A második gyűrűs akció után tehát váratlan fordulat volt a kedd esti epizódban, hogy olyan kulcsfontosságú események kerültek terítékre, amik egy kapcsolatban a legnagyobb mérföldkövek: lánykérés, esküvői ruha és esküvői fotózás. A bökkenő azonban az volt, hogy mindezt a szétválasztott párok kísértőik társaságában élhették át. Dávid és Anita szintén úgy gondolták, amikor jelentkeztek ebbe a műsorba, hogy kapcsolatuk megingathatatlan lesz, a villákban külön töltött idő azonban rácáfolt erre. Anita napról napra közelebb került Kerimhez, míg végül már csók is elcsattant közöttük, ezt látva pedig már Dávid is szabadabbra engedte a gyeplőt. Hagyta, hogy a tavalyi évadban megismert Cinthy hasson rá és végül őt választotta randipartnerének is. Nem meglepő, hogy mindeközben Anita Kerim mellett tette le a voksát.

A történtek után Kísértés Dávid is engedett a csábításnak (Fotó: Tv2)

A Kísértés szereplőket jelképesen is szétválasztották egymástól

Dávid a randi keretein belül egy gyűrű készítési szeánszra ment Cinthy-vel, ami már önmagában véve is közel vitte őket a tűzhöz, amikor azonban egymás ujjára húzták az elkészült ékszereket, ténylegesen is feltették az i-re a pontot. S hogy ez idő alatt Anita hogyan múlatta az időt Kerimmel? Nem máshogy, mint esküvői ruhában. Az ő randijuk tematikája ugyanis egy esküvői fotózás volt a tengerparton, a dolog pikantériája pedig az volt, hogy Kerim és Anita is kicsattanó boldogsággal tértek vissza a villába, ahol nem győztek áradozni a randijukról. Hogy A Kísértés szigete szétválasztja-e végül Anitát és Dávidot, az kiderül a következő epizódokból.