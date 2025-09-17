RETRO RÁDIÓ

"Nem volt köztük semmi… se ruha, se takaró" - A Kísértés szereplői újra együtt a kamerák előtt: Skorpiók, szikrák és találgatások

A műsor tavalyi évadában megismerhettünk két igazán emlékezetes és megosztó karaktert: Cynthit és Noelt. Most ismét reflektorfénybe kerültek A Kísértés szereplői – a legapróbb közös jelenet is találgatások lavináját indította el.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.17. 17:15
A Kísértés Cynthia kísértő

Ha valaki tavaly figyelemmel követte A Kísértés műsorát, az biztosan emlékszik Cynthire és Noelre – a két karakter, már az első pillanattól kezdve megosztotta a nézőket. A műsort Kasza Tibi vezeti és a lényege, hogy párok próbára teszik hűségüket és érzelmeiket, a kísértők pedig szándékosan feszültséget keltenek a kapcsolatukban. A versengés, a flörtök és a titkos pillanatok garantálják, hogy a képernyőn zajló történésekben senki ne unatkozzon.

A Kísértés
A Kísértés műsora idén folytatódott (Fotó: Metropol)

A Kísértés a villán túl is utolér

Cynthia saját TikTok-oldalára töltött fel egy felvételt, amelyen egy piacon különleges csemegéket próbálnak ki; a választás a grillezett skorpióra esett. A videón jól látszik, hogy Cynthi hosszasan hezitál, alig tudja rávenni magát, hogy belekóstoljon. Amikor végül mégis megpróbálja leharapni, arcára kiül az undor – a nézők nagy derültségére. Noel ezzel szemben magabiztosan kezeli a helyzetet, láthatóan nem zavarja a szokatlan falat.

Bár a felvételhez Cynthi nem írt semmilyen szöveget, Varga Noelt azért megjelölte, ami bőven elég volt ahhoz, hogy a kommentelők fantáziája elszabaduljon. A hozzászólások között egyszerre bukkannak fel vicces, romantikus és pletykás megjegyzések.

@csinszja @Varga Noel #akisertes ♬ eredeti hang - Csinszja

Skorpió vagyok, úgyhogy még elvből sem enném meg

– írta egy hozzászóló, aki rögtön hozzátette, hogy a látványtól is rosszul lett. Mások pedig inkább a két szereplő közötti kémiára koncentráltak:

Ők úgy összeillenek

 – áradozott valaki, amit több tucat szívecske-reakció követett. Volt, aki egyenesen kijelentette: 

Jajj de szerelmesek! Lehet látni, ahogy egymásra néznek.

Határozott nem

A legnagyobb vihart azonban az a komment kavarta, amely szerint:

Biztos volt valami köztük

Több mint ezer lájk érkezett rá, és bár Cynthi gyorsan reagált egy határozott „Nem!!”-mel, a kommentfolyamot ez sem állította meg. „Csak jóban vannak” – próbálta árnyalni a képet egy másik hozzászóló, de volt, aki viccesen annyit fűzött hozzá: 

Nem volt köztük semmi… se ruha, se takaró.

Bár Cynthia és Noel nem alkotnak egy párt, a közös videó világosan megmutatta, hogy a köztük lévő kémia a nézők szerint tagadhatatlan. Akárhogy is próbálják elhárítani a találgatásokat, a rajongók szemében ők még mindig egy „power couple”, akiknek minden közös pillanata aranyat ér – vagy legalábbis több száz lájkot a TikTokon.

Egy biztos: legyen szó egzotikus ínyencségekről vagy a kamerák előtti pillanatokról, Cynthi és Noel párosát élénk figyelem kíséri. Amíg ilyen videókat posztolnak, a rajongók sem fognak leállni a találgatásokkal.

 

