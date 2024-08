A Kísértés: ezek a csinos hölgyek és sármos férfiak a TV2 új műsorának szereplői - Galéria!

Szeptember 1-jén elstartol a TV2 legújabb szuperpodukciója, amelyben négy pár teszi kockára a kapcsolatát. A szerelmesek Kasza Tibor műsorvezetésével kalandozhatnak Thaiföldön, miközben arra a kérdésre keresik a választ: románcuk túléli-e a sziget hatalmát vagy engednek a kísértésnek… Természetesen a csábításnak nehéz lesz ellenállni, hiszen 10 nő és 10 férfi teszi próbára a szerelmeseket, akik a minap be is mutatkoztak a nagyvilágnak. Mint láthattuk a Kísértés szereplők tekintetében ütős felhozatallal érkezik - számol be a Bors.

Fotó: Bors

A műsor 20 év után tér vissza a magyar képernyőkre, de az eredetije, a Temptation Island egyébként 2001-ben indult az Egyesült Államokban.

A szabályok Az alaphelyzet szerint négy férfi szereplő lakik együtt 10-12 szépséggel, fiatal csinos nővel, persze remek körülmények közt, medencés házban. A férfiak megpróbálnak hűek maradni a párjukhoz, a szingli nők feladata pedig elcsábítani őket, próbára tenni a hűségüket, szerelmüket. Ehhez különféle praktikákat is bevetnek. Ezzel párhuzamosan a párok női tagjai egy hasonló luxusingatlanban élnek, kigyúrt testű, jóképű srácokkal, akiknek pedig az a feladatuk, hogy elcsábítsanak egy-egy női versenyzőt. Mondanunk sem kell, hogy kőkemény konfliktusokra lehet majd számítani...

Most pedig nincs is más hátra, minthogy megmutassuk, kik lesznek az idei széria szereplői: