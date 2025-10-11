RETRO RÁDIÓ

„Elmozdíthatatlan test édesapám” – Rékasi Károly és fia különleges kapcsolata, amit semmi sem tud megingatni

Rékasi Károly és fia, Rékasi Zsigmond eddig sosem hallott őszinteséggel beszéltek viszonyukról. Rékasi Károly most először mesélt a saját generációs mintáiról, az apai szigorról és szülői féltésről.

Szerző: K. G.
Létrehozva: 2025.10.11. 13:30
apa-fia Rékasi Károly Rékasi Zsigmond Generációk minták

A Rékasi család neve régóta ismert a magyar közönség számára, ám most egy egészen más oldalról mutatták meg magukat. A Lélekközösség Peller Mariannal podcast adásában Rékasi Károly és fia nemcsak a múltról, hanem arról is beszéltek, hogyan segítik egymást nap mint nap, emberként, férfiként és családtagként.

Rékasi Károly szigorú, de következetes nevelést kapott gyermekként
Rékasi Károly szigorú, de következetes nevelést kapott gyermekként (Fotó: Mediaworks archív)

Rékasi Károly elmozdíthatatlan támasz fiának

Rékasi Károly és fia, Rékasi Zsigmond a podcastban megmutatták, milyen mély, őszinte és szeretetteljes kapcsolat fűzi őket össze. A beszélgetésből kiderült, hogy Zsigmond gyerekkora óta mindent megbeszélhetett az édesapjával – ez a bizalmi viszony pedig a felnőtté válás után sem változott

Édesapám mindig ott volt, mindig számíthattam rá. Nekem egy elnyűhetetlen, elpusztíthatatlan, elmozdíthatatlan test édesapám

– mondta Zsigmond.
A fiatal férfi ma már saját életet él, biztonságtechnikai vállalkozást vezet, és – ahogy ő fogalmazott – „járom az országot, csak épp nem szellemi építőanyagot fuvarozok, mint apám”. A „fuvarozás” ugyanis családi örökség: Rékasi Károly nagyapja és apja is fuvaros volt, és a kis színészpalánta akkoriban gyakran kísérte őket a hosszú utakra. Ekkor nagy, mély és őszinte beszélgetéseket folytattak, ami sokat építette az akkori fiatal jellemét és értékrendjét. „A szellemi építőanyag fuvarozása maradt nekem örökségül” – mondta mosolyogva, utalva arra, hogy ő ma már előadásaival járja az országot.
A közös munka és az életre szóló tanítások mellett a kapcsolatukban a tisztelet és az elfogadás is fontos szerepet játszik. Rékasi Zsigmond barátnőjét Károly úgy fogadta be a családba, mintha a saját lánya lenne. Ez a nyitottság és szeretet jellemzi a Rékasi családot – hiszen, ahogy ők mondják, 

nincs az a teher, ami alatt összerogynánk, ha karöltve vesszük.

rekasi karoly-zsigmond-05-BS
Rékasi Zsigmond testőr cégében találta meg hivatását (Fotó: Mediaworks archív)

„Szúrásálló mellényt kaptam”

Természetesen az apai féltés is megmutatkozott a beszélgetés során. Károly elárulta, hogy fiát, aki testőrként dolgozik, sokszor féltette, hiszen a munkája veszélyes. 

Szúrásálló mellényt kaptam születésnapomra

– vette át a szót Zsigmond, utalva arra, hogy bár Károly támogatóan elfogadta fia hivatását, a lehetőségeikhez mérten igyekeznek megóvni gyermeküket.
Károly arról is őszintén beszélt, mekkora kihívás volt megtalálni az egyensúlyt az apai óvás és a szabadság megadása között. 

Próbáltam óvni, amikor láttam, hogy szükséges lehet, és persze amibe még bele lehet szólni – de mindig támogatóan, segítve.

Rékasi Zsigmond kora ellenére sok tapasztalatot gyűjtött és nagy bölcsességről tesz tanúbizonyságot. Szerinte a szülői hozzáállás tette lehetővé, hogy nyitottan állhatott a világhoz, s ugyanakkor ma is bármikor kérhessen tanácsot az apjától: „Ha elakadok, mindig megkérdezem az édesapámat. Ő nem mondja meg a választ, hanem rávezetve segít, hogy én magam jöjjek rá.
A beszélgetés végére világossá vált: Rékasi Károly fia már önálló, felelősségteljes férfi, mégis megmaradt köztük az a különleges kapocs, amit csak az igazi, szeretetteljes apa-fiú kapcsolat tarthat fenn. És bár – ahogy ők mondják – „két Rékasi sem mindig egyszerű egy rakáson”, egy biztos: az élet bármilyen próbatételt hoz, ők ketten egymás mellett mindig elmozdíthatatlan elemek maradnak.

 

