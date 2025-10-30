Nótár Mary nagy bajba került: "Leugrottam egy háztetőről és vitt a mentő, eltört a kezem"

Nótár Mary rendíthetetlenül menetel előre a Sztárban Sztár All Stars idei évadában. A 40 éves énekesnő sikert sikerre arat, legutóbbi produkciójától, amely során az Anna and the Barbiestól a Márti dala című slágert kellett elénekelnie, a levegő is megfagyott a stúdióban. Most pedig, már a következő előadására készülődve elárulta, még egy éneklése előtt sem izgult úgy, mint akkor. Ennek oka pedig az, hogy nem szereti kimutatni érzelmeit, mert egyszer volt belőle egy fájdalmas balesete is.

Nótár Mary még egy éneklése sem előtt izgult ennyire. Fotó: Metropol

Az énekesnő elárulta, nagy boldogság volt számára, hogy a zsűri mennyire megdicsérte őt. Kiemelte, habár családtagjai is azt mondták neki, semmi nem látszott abból, hogy izgult, ő legbelül mégis szorongott:

Még ennyire soha nem izgultam mint ennél a dalnál. Valószínűleg azért, mert egy érzelmesebb oldalamat kellett megmutatni, amit én nem szoktam. Én inkább ilyen magamba zárkózó típus vagyok. De jól sikerült az a lényeg és boldog vagyok.

Nótár Mary nem menekül az érzelmei elől továbbra sem

Most megint egy olyan dalt kaptam, amiben egy még érzelmesebb oldalamat kell megmutatnom. Egy mély érzésű dalról van szó. Ez egy külön kihívás nekem. A dal borzasztóan nagy mélységekben és magaslatokban van. Egy nagyon nehéz dalról van szó, egy gyönyörűséges, Grammy-díjas dalról

- árulta el az énekesnő, aki Toni Braxtont fogja alakítani.

De ha már vallomások, Nótár Mary azt is bevallotta, volt olyan utólag egyáltalán nem vicces alkalom, amikor érzelmeire hallgatott: a tizedik születésnapján, amikor leugrott egy tetőről.

Azt játszottam a tesóimmal, hogy ki tud a legmagasabbról leugrani. És születésnapom alkalmából leugrottam egy háztetőről és vitt a mentő, eltört a kezem. Torta helyett gipszet kapam

- vallotta be hozzátéve, azóta fél a magastól.