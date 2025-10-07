Közös fotón tudatták: hatalmas mérföldkőhöz érkezett Nádai Anikó és Hajmásy Péter

Nádai Anikó igen aktív a közösségi oldalán, rendszeresen oszt meg ott különböző tartalmakat a népes követőtáborával. A csinos műsorvezető most is így tett, méghozzá egy fontos dolog miatt.

Hatalmas mérföldkőhöz érkezett Nádai Anikó és Hajmásy Péter párkapcsolata Fotó: Markovics Gábor

Ugyanis Nádai Anikó és párja, Hajmásy Péter párkapcsolata nemrégiben hatalmas mérföldkőhöz érkezett. A csinos műsorvezető és az influenszer már 5 éve alkot egy párt, erről emlékezett most meg Nádai Anikó az Instagram-oldalán. A poszthoz egy régi, a megismerkedésükkor készült fotót is csatolt a műsorvezető.

Ez a kép már 5 évvel ezelőtt készült, Gyulán. Itt »buktunk le« Hajmásy Péter emlékszel? Már 5 éve szeretlek, nem mondom, hogy a nehezén túl vagyunk, de mindent túlélünk EGYÜTT!

- írja a bejegyzésében Nádai Anikó.