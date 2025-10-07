Közös fotón tudatták: hatalmas mérföldkőhöz érkezett Nádai Anikó és Hajmásy Péter

A csinos műsorvezető a közösségi oldalán nosztalgiázott.
Nádai Anikó igen aktív a közösségi oldalán, rendszeresen oszt meg ott különböző tartalmakat a népes követőtáborával. A csinos műsorvezető most is így tett, méghozzá egy fontos dolog miatt.
Ugyanis Nádai Anikó és párja, Hajmásy Péter párkapcsolata nemrégiben hatalmas mérföldkőhöz érkezett. A csinos műsorvezető és az influenszer már 5 éve alkot egy párt, erről emlékezett most meg Nádai Anikó az Instagram-oldalán. A poszthoz egy régi, a megismerkedésükkor készült fotót is csatolt a műsorvezető.
Ez a kép már 5 évvel ezelőtt készült, Gyulán. Itt »buktunk le« Hajmásy Péter emlékszel? Már 5 éve szeretlek, nem mondom, hogy a nehezén túl vagyunk, de mindent túlélünk EGYÜTT!
- írja a bejegyzésében Nádai Anikó.
A rajongók odáig vannak a fotók láttán, nem győzik dicsérni a párt.
„Aranyosak vagytok” - fogalmazott az egyik követő.
„Kívánom nektek, hogy a boldogságotok örökké tartson! Sok erőt és kitartást kívánok nektek” - jegyezte meg egy másik hozzászóló.
„Azt kívánom hogy mindig ilyen boldogok legyetek!” - írta egy harmadik kommentelő.
Mutatjuk Nádai Anikó posztját:
