Közös fotón tudatták: hatalmas mérföldkőhöz érkezett Nádai Anikó és Hajmásy Péter

A csinos műsorvezető a közösségi oldalán nosztalgiázott.

2025.10.07.
Nádai Anikó igen aktív a közösségi oldalán, rendszeresen oszt meg ott különböző tartalmakat a népes követőtáborával. A csinos műsorvezető most is így tett, méghozzá egy fontos dolog miatt.

Hatalmas mérföldkőhöz érkezett Nádai Anikó és Hajmásy Péter párkapcsolata Fotó: Markovics Gábor

Ugyanis Nádai Anikó és párja, Hajmásy Péter párkapcsolata nemrégiben hatalmas mérföldkőhöz érkezett. A csinos műsorvezető és az influenszer már 5 éve alkot egy párt, erről emlékezett most meg Nádai Anikó az Instagram-oldalán. A poszthoz egy régi, a megismerkedésükkor készült fotót is csatolt a műsorvezető.

Ez a kép már 5 évvel ezelőtt készült, Gyulán. Itt »buktunk le« Hajmásy Péter emlékszel? Már 5 éve szeretlek, nem mondom, hogy a nehezén túl vagyunk, de mindent túlélünk EGYÜTT!

- írja a bejegyzésében Nádai Anikó.

A rajongók odáig vannak a fotók láttán, nem győzik dicsérni a párt.

„Aranyosak vagytok” - fogalmazott az egyik követő.

„Kívánom nektek, hogy a boldogságotok örökké tartson! Sok erőt és kitartást kívánok nektek” - jegyezte meg egy másik hozzászóló.

„Azt kívánom hogy mindig ilyen boldogok legyetek!” - írta egy harmadik kommentelő.

Mutatjuk Nádai Anikó posztját:

 

