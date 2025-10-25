„Szerelmes lettem” - Metzker Vikit elcsábították

A híres DJ rendszerint örvendezteti meg rajongóit szexi és egzotikus képeivel, most azonban kicsit más oldalát láthatták a követői. Metzker Viki egy rendhagyó fotózáson vett részt.

Metzker Viki már nem egyszer kápráztatta el rajongóit Fotó: Máté Krisztián

Metzker Viki pacikkal haverkodott össze

A talpig feketébe és bőrszerkóba öltözött Metzker Viki, ezúttal egy lehengerlő videósorozattal jelentkezett be közösségi oldalán. Mostani fotózásának középpontjában nem a kevés ruha vagy a lemezlovas mivolta állt, hanem két éjfekete és egzotikus ló oldalán jelent meg.

Viki fotózásán látszik mennyire lenyűgözte őt a két ló, szeretetteljes pillantásai is erről árulkodnak. Fekete terepjárón üldögélve is látszik szőke haja mekkora kontrasztot visz a fotózásba, ami szintén egy döbbeneteshatást vált ki. Mindenesetre mindenki kíváncsian várja eme munka gyümölcsét.

A filmbeillő fotózást itt tudod megtekinteni.