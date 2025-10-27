Váratlan fordulat! Duettet ajánlottak a Megasztárból balhésan távozó Mikes Zsülinek

Szombaton elstartolt a Megasztár 8. évadának élő show-ja. Felejthetetlen pillanatok és dráma is volt bőven a színpadon. Három versenyző számára véget is ért a verseny, a Megasztár zsűrijét − Tóth Gabit, Herceg Erikát, Curtist és Marics Petit − pedig érthető módon megviselték a történtek. Hiszen talán még fel sem ocsúdtak a válogatók izgalmaiból...

A Megasztár zsűrije nehéz döntések sorozatán van túl (Fotó: Markovics Gábor/Metropol)

Izgalmas megasztáros duett készül?

A Megasztár kiesői az első adásban Balogh Rikárdó, Frank Annamária Anami és Balogh Krisztofer voltak. Ez persze nem jelenti énekesi karrierjük végét. Krisztofer kezét már korábban megfogta Tóth Gabi, és a másik két versenyzőnek mestere, Curtis megígérte, dolgozni fog még velük a saját zenei kiadójánál. És bizony van olyan versenyző is, aki ugyan a válogatóból nem jutott tovább, de egy megasztáros most közös produkcióra invitálta.

Mikes Zsüliett enyhén szólva is csalódottan távozott a Megasztár 2025-ből (Fotó: TV2)

Bizonyára sokan emlékeznek Mikes Zsüliettre, aki idén szinte az élő show kapujában esett ki, mikor a zsűri Németh Vanda mellett tette le a voksát. Bár a mesterek, élükön Tóth Gabival, próbálták biztatni, vigasztalni Zsülit, ő közölte: soha többé nem indul majd hasonló műsorban, majd elviharzott. Herceg Erika sietett a zaklatott lány után, aki pánikrohamot kapott és a mosdóban zokogott.

Zsüli tavaly is a versenynek ezen a pontján esett ki, akkor Dányi Robika elleni párbajban maradt alul. Robi az élő show-ba jutott és a közönség egyik kedvencévé vált. Most pedig az is egyértelmű lett, hogy azóta is jó kapcsolatot ápol Zsülivel.

Dányi Róbert a Megasztár 7 közkedvelt versenyzője volt (Fotó: Szabolcs László / Metropol)

A napokban ugyanis Dányi Róbert Instagramon kérdezz-felelek játékot hirdetett a követőinek. Egyikük pedig azt kérdezte: „Mikor énekelünk együtt egy jót?!”

Dányi Robi egyértelművé tette, kitől jött a felkérés, ugyanis megjelölte Mikes Zsüli profilját, és nyilvánosan kijelentette, benne van egy közös produkcióban!