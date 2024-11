Életmódot váltott a Megasztár énekese, elárulta a titkát – Videó

Mindennek ára van, az álmok megvalósításának is. A Megasztár felfedezettje is szembesült ezzel, hiszen a műsor miatt külön kell élnie a szüleitől.

Fotó: Bánkúti Sándor

Még csak tizennyolc éves, de máris fenekestül felfordult az élete. Dányi Róbert a TV2 Megasztár című tehetségkutatójában az álmait valósítja meg, ezért lelkesen költözött be a Mega-házba. De mivel már a szülei nem tudják segíteni a mindennapjait, igyekszik ő maga a lehető legtöbbet megtenni önmagáért, sőt életmódváltásba kezdett.

„Mióta itt élek a Mega-házban azóta ügye mindig korán kell kelni. Úgyhogy most már figyelek a reggelire is. Mindig szeretném beletenni a napirendembe. Ilyenek, hogy alma, banán, ezek nekem unalmasak. Én húst hússal evő ember vagyok, tényleg bármi jöhet, ami hús” – árulta el Dányi Robi.

A fiatal énekes azt is elárulta, hogy nemcsak több zöldséget fogyaszt, de a jógát is kipróbálta! Szóval Dányi Robi elmondhatja, hogy minden erejével igyekszik leküzdeni az izgulását, még a jógának is ezért adott esélyt, hogy megnyugtassa a lelkét.