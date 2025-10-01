Gyászolnak a rajongók, meghalt a Lord zenekar billentyűse

Papp Lászlót siratják a rajongók.
74 éves korában elhunyt Papp László, a Lord zenekar billentyűse. A Kalap művésznévvel rendelkező zenész volt az ikonikus rockzenekar első billentyűse. Papp László 1972-1974 között játszott a bandában.
Papp László a házassága miatt lépett ki a zenekarból, majd ezután Ikervárra költözött, és végleg hátat fordított a zenei pályának. A volt rocker halálhírét a Lord zenekar Facebook-oldala tudatta a rajongókkal - írja a Bors.
Szomorú hírt kaptunk! Ismét gyászol a Lord család. Elment "Kalap" a Lord első billentyűse! Nyugodjék békében! Őszinte részvétünk a családnak!
