Gyászolnak a rajongók, meghalt a Lord zenekar billentyűse

74 éves korában elhunyt Papp László, a Lord zenekar billentyűse. A Kalap művésznévvel rendelkező zenész volt az ikonikus rockzenekar első billentyűse. Papp László 1972-1974 között játszott a bandában.

Elhunyt a Lord zenekar első billentyűse / Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Papp László a házassága miatt lépett ki a zenekarból, majd ezután Ikervárra költözött, és végleg hátat fordított a zenei pályának. A volt rocker halálhírét a Lord zenekar Facebook-oldala tudatta a rajongókkal - írja a Bors.