Deák Bill Gyula elárulta a Metropolnak: nem él egyedül! Így van a gyászoló legenda felesége halála óta

A bluesénekes próbálja feldolgozni a gyászát, szerencsére nincs egyedül. Deák Bill Gyula sok sportot néz, néha mérgelődik egy fegyelmezetlenség miatt, nyáron pedig 20 ezer ember előtt adott koncertet a Tabánban. Bill novemberben a Papp László Budapest Sportarénában lép fel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.29. 16:30
Deák Bill Gyula blues Fradi énekes család gyász feleség Tabán

„Nagyon készülünk a november 15-i nagykoncertre, a Budapest Sportarénában lesz a buli, fellép velem Tátrai Tibor, Ferenczi György és Takács Tamás. Aki szereti a zenéimet, jöjjön, nagyon jó koncert lesz: Bill 77 a címe. Minden eljátszunk, megvan egyébként is a műsor gerince. Örülök neki, hogy összejött ez a dolog, felkértek rá, örömmel csinálom és reméljük, nem az utolsó lesz” – mondta megkeresésünkre Deák Bill Gyula.

Deák Bill Gyula
Deák Bill koncertre készül az Arénában Fotó: Hagymási Bence/24 Óra

A többszörös arany-, platina- és gyémántlemezes előadótól főképp a régi számokat várják, természetesen lesznek olyan dalok, mint a Felszarvazottak balladája, a Kőbánya blues vagy a Rossz vér, az újabbak közül a Hatvan csapás vagy a Kéne egy üveg bor biztosan hallható lesz majd a bulin.

Deák Bill Gyula Fradi-mániája nem múlik 

Köztudott róla, hogy nagy Ferencváros-drukker, természetesen megnézte a Ferencváros első idei Európa Liga-meccsét. Mint ismert, az FTC 1-1-es döntetlent játszott hazai pályán az FC Viktoria Plzeň csapatával. 

Örültem, hogy ki tudtunk egyenlíteni, de felesleg butaság volt a kiállítás. A lényeg, hogy egy pontot elcsíptünk. Az első félidőben nem játszottunk jól, de a másodikban hajtottunk” – elemezte a látottakat. Bill néha kimegy meccsre, de gyakran fáj a térde, így meggondolja, hogy nekivágjon-e. „A válogatott is érdekel, a Fradi is, majd kimegyek, ha jó idő lesz” – tette hozzá az énekes.

Az újabb generáció is szereti a régi bluesokat. „Nem panaszkodom, nekem megy ez a dolog. Júniusban, júliusban nem volt annyi koncert, nem tudom miért, de augusztusban viszont tizenkét buli volt.” 

A Tabánban több mint 20 ezer ember előtt játszottunk, a Kopaszkutyát is ott forgattunk, játszottunk ott párszor.

 „A tabáni bulik, a régi LGT-koncertek legendásak. Sokan voltak, beugranak ott az emlékek” – mesélte.

Deák Bill Gyula gyászol

Deák Bill Gyula felesége, Marika idén tavasszal halt meg, 45 évig éltek boldog házasságban. Az énekes erről nem szeretne beszélni: „Úgy vagyok, ahogy lehet. Megviselt, hagyjuk ezt a témát” – kérte. Fontos neki, hogy a fia odaköltözött hozzá az unokákkal, így nincs egyedül. „Elférünk, 84 négyzetméter a lakás. Három unokám van, ők is itt laknak, sokat számít, hogy nem egyedül kell élnem” – tette hozzá.

20230213_zene haza bejaras __2447_MK_MP
Deák Bill Gyula térde fáj, amúgy nincs komolyabb baja 
Fotó: Máté Krisztián/Metropol

Modern zenéket nemigen hallgat: „Az újabb zenekarokkal nem nagyon foglalkozom. Biztos vannak ügyesek, de a rhythm and bluest, az én zenémet kevesen játsszák. Én szinte mindenkivel zenéltem együtt, Orszánszky Jackie-vel, Radics Bélával, Becsikkel. Repül az idő sajnos...

Esténként a családdal van, amúgy pedig sok sportot néz. „Nézem a Fradit, a múltkor a Barcát, de érdekel a kézilabda, figyelem a Veszprém, a Szeged meccseit. A vízilabdát is szeretem” – jegyezte meg. A térdfájdalom mellett nincs más problémája, úgyhogy részéről nem lesz akadálya, hogy november 15-én nagy bulit csapjon az Arénában. 

 

