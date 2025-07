Deák Bill Gyula mélypontra került: „Nem akarok bekattanni”

Az utánozhatatlan blues énekes, Deák Bill Gyula nemrég vesztette el szeretett feleségét, Marikát, akivel 45 évig éltek boldog házasságban.

Deák Bill Gyula felesége emlékével a szívében

Az ikonikus énekes, felesége halála óta mélypontra került, a legnehezebb pillanatokban családja nyújt számára támaszt. Fia és párja hozzá költöztek, hogy ne maradjon egyedül a fájdalmával. Ők segítenek neki talpra állni, lelket öntenek belé. Felesége elvesztése betölthetetlen űrt hagyott a szívében, a rák betegség felőrölte Marika szervezetét.

Ha elmentem valahova, ért valami bánat vagy akármi, vagy felidegesítettem magam vagy akármi, hazaértem, várt a szépségem egy jó kajával és akkor leültünk beszélgettünk

- nyilatkozta Deák Bill Gyula, akinek nagyon hiányoznak ezek a beszélgetések, és ezt semmi sem tudja pótolni számára.

Szerettük egymást. Én még mai napig is szeretem a felségemet, meg szerelmes vagyok belé. Hiányzik.

- mondta az énekes a Tények plusznak.

Deák Bill Gyula hozzátette rengeteget gondol feleségére és sajnálja, hogy nem tudott sokkal több jót adni neki, mint amit az asszony megérdemelt volna.

Az énekes egy időre visszavonult a reflektorfénytől, azonban most már kezd hiányozni számára az imádott közönsége is. Deák Bill Gyula jellegzetes, összetéveszthetetlen hangja messze túlhangzott az országhatáron, egészen a tengeren túlra is elért. Chuck Berry, az amerikai világsztár nem akart hinni sem a szemének, sem a fülének, amikor a magyar énekest meghallotta. Deák Bill Gyula az István, a király rockoperában is lehengerlő alakítást nyújtott Torda szerepében.

Biztos, hogy legenda. Itt Magyarországon legenda

- nyilatkozta egy rajongó Deák Bill Gyuláról.

Deák Bill Gyula mostanában kezd visszarázódni, de a régi pörgés talán még távolinak tűnik a hetvenhét éves rocklegendának, aki bevallotta nagyon kevés fellépése van. Azonban tervei a jövőre nézve továbbra is vannak, ha minden jól megy ősz végén új zenékkel és novemberben pedig a Deák Bill 77 Aréna nagy koncerten várja a rajongókat.