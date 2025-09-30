Nagy a baj: Lemondta koncertjeit a népszerű énekes, szörnyű betegség áll a háttérben

Raul Malo, a The Mavericks frontembere, megrázó hírt közölt rajongóival: az állapota súlyosbodott, és a 60 éves énekes kénytelen volt lemondani 2025-ös turnéját. Az orvosok ritka és gyógyíthatatlan szövődményt, leptomeningeális betegséget (LMD) diagnosztizáltak nála, amely a rákos sejtek terjedését jelenti az agyat és a gerincvelőt körülvevő hártyákra.

A betegség ellenére nem adja fel.

Fotó: Pexels

Az énekest 2024 júniusában diagnosztizálták 4-es stádiumú vastagbélrákkal, most pedig egy Instagram-videóban ült gitárral a kezében, amikor elmondta:

Szeretnék értesíteni mindenkit az egészségemről, mivel a dolgok fordulatot vettek. Ahogy ez lenni szokott a ráknál, egy nagyon kiszámíthatatlan és válogatás nélküli betegségről van szó.

Malo arról is beszámolt, hogy sugárterápiát kezd, majd valószínűleg kemoterápiát is kap, sőt alternatív terápiákat is fontolgat.

Eljött az ideje, hogy a szavaitokat a szívemre vegyem: pihenjek és regenerálódjak, így most ezt fogom tenni

– mondta.

A zenész hozzátette, hogy a döntés értelmében minden hátralévő koncert lemondásra kerül, két decemberi nashville-i fellépést leszámítva, ahol valami különleges meglepetést terveznek.

Szeretném megköszönni Dwight Yoakamnak, zenekarának és a stábjának az idei évben mutatott kedvességet és megértést. Sajnálom, hogy nem tudtuk befejezni a turnét a tervek szerint.

A rajongókat biztosította arról, hogy nincsen egyedül.

Van egy csodálatos feleségem és fiaim, csodás családom, csapatom, úti stábom, zenekarom, barátaim és rajongóim. Nincsenek szavaim, amelyek kifejezhetnék azt a szeretetet és támogatást, amit most kapok

– írta, hozzátéve, hogy minden üzenetet elolvasott, még ha nem is tudott mindenkinek válaszolni.

Malo egyértelművé tette, hogy továbbra is harcolni fog.

Nem tudjuk, hogy néhány hónap múlva hogyan alakul majd minden, de úgy vágunk bele, ahogy eddig is tettük. Teljes gőzzel előre. Harc, felépülés, pihenés, ismétlés.

– fogalmazott.