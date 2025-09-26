„Ha tudtam volna, hogy ennyi fiatalnál diagnosztizálják ezt a betegséget, sokkal komolyabban vettem volna a tünetet”

Egy 24 éves nő, Meagan Meadows súlyos diagnózist kapott, miután sokáig nem tulajdonított jelentőséget egy apró, de árulkodó tünetnek. A dél-kaliforniai fiatal nő éppen befejezte oktatási mesterképzését, és a következő lépésekre készült, amikor észrevette, hogy időnként apró mennyiségű vér jelenik meg a székletében. A vér annyira halvány volt, hogy alig lehetett látni, ezért Meagan eleinte nem aggódott miatta. Amikor azonban megemlítette a barátainak, ők azonnal figyelmeztették, hogy biztonság kedvéért sürgősen vizsgáltassa ki magát.

Sokáig nem tulajdonított jelentőséget egy apró tünetnek – Fotó: Aleona / Shutterstock

Kiderült, mi okozza a tüneteket

Szerencsére megfogadta a tanácsot, így az orvosok időben felállíthatták a diagnózist. Meagan kezdetben aranyérre, étrendi problémára vagy stresszre gyanakodott, és úgy gondolta, túl fiatal ahhoz, hogy komoly betegség álljon a háttérben.

Csak azt gondoltam, hogy 24 éves vagyok, nem lehet semmi bajom. Annyira zavarban voltam, mert nyilvánvalóan jól éreztem magam. Majdnem lemondtam az időpontot

– mondta az Unilad szerint. Az orvosok azonban megállapították, hogy a fiatal nőnek hármas stádiumú vastagbélrákja van.

Amikor felébredtem, megkérték anyukámat, hogy jöjjön be hozzám, hogy együtt hallgathassuk meg az orvost. Nehéz volt feldolgozni. Ha tudtam volna, hogy ennyi fiatalnál diagnosztizálnak vastagbélrákot, sokkal komolyabban vettem volna a tünetet.

Meagan elmondása szerint a vérzés soha nem volt nagy mennyiségű, és nem jelentkezett minden alkalommal. „Nem aggasztó mennyiség volt, szinte soha nem vettem észre. Mással magyaráztam. A fejemben az élt, hogy ha vér van a székletben, az azt jelenti, hogy az egész tál piros” – mondta. A diagnózis után a kezelés részeként a vastagbelének 25 centiméteres szakaszát el kellett távolítani.

A fiatal nő most arra biztat mindenkit, hogy figyelje meg a székletét, amikor a vécén van, mert így időben észrevehetőek lehetnek a problémák.

Nyilván senki sem szeret a székletéről beszélni, de mindig jobb kivizsgáltatni

– hangsúlyozta. Meagan szerettei a GoFundMe oldalon gyűjtenek adományokat, hogy segítsék őt a nehéz időszakban, és fedezzék az orvosi költségeket. Az összegyűjtött pénzből Meagan szeretné lefagyasztatni a petesejtjeit is, mivel a kemoterápia meddőséget okozhat, és biztosítani akarja a lehetőséget, hogy a jövőben gyermeket vállalhasson.