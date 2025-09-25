Azt hitték, irritábilisbél-szindróma, pedig ezek a bélrák tünetei voltak

Kezdetben nem ismerték fel egy nő bélrák tüneteit, ez pedig majdnem az életébe került. A 40 éves Rachel Reed biztos volt benne, őt semmilyen daganatos betegség nem érheti el, miután egészséges életmódot folytatott. Ennek ellenében 2018-ban, 33 éves korában jött a sokk: rákos beteg. Mindezzel azt követően szembesült, hogy gyomorproblémáit eleinte az orvosok csupán irritábilisbél- szindrómanként kezelték.

A bélrák tüneteit a nő orvosai eleinte félrekezelték Fotó: Unsplash/Képünk illusztráció

Kiderült, mik a bélrák tünetei

Két nagy műtétet és kemoterápiát követően Rachelt azonban szerencsére 2020 áprilisában gyógyultnak nyilvánították, és azóta életének újjáépítésére és a maximális felépülésre összpontosít. Kiemelte, hogy hosszú időn át kellett küzdenie azért, hogy alapos kivizsgálást kapjon. Kezdetben irritábilisbél- szindrómával kezelték, majd azt hitték, hogy további tünetei a pikkelysömörére szedett gyógyszer mellékhatásai vagy esetleges ételintolerancia következményei.

Magamtól egyik tünetet sem ismertem fel. A fáradtságot és a hasi fájdalmakat nem tudtam, hogy intő jelnek kellene tekinteni. Mivel elég aktív voltam, rendszeresen jártam edzőterembe, mindennap ettem zöldséget, gyümölcsöt, nem ittam, nem dohányoztam. Azt hittem, alacsony a kockázata, hogy bármilyen rák kialakuljon nálam. Eszembe sem jutott, így amikor közölték velem a diagnózist, teljes sokkban voltam

– emlékezett vissza Rachel.

A bélrák tünetei közé tartozik a székrekedés, a hasmenés vagy a vékony széklet. Előfordulhat nem szándékos fogyás is, amely az étvágytalanság vagy a tápanyagok felszívódását gátló daganat következménye lehet. A székletben megjelenő vér szintén kulcsfontosságú tünet – írja az UNILAD. Ugyanakkor fontos, hogy ne önmagunkat diagnosztizáljuk. Bármilyen tünet jelentkezése esetén forduljunk a háziorvosunkhoz!