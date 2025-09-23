Ezen a napon született a magyar gyógyszergyártás atyja: te tudod, ki volt ő?

1872. szeptember 23-án született Richter Gedeon gyógyszerész Ecséden. Több vidéki városban, majd külföldön, német, olasz, francia és angol gyógyszertárakban, illetve gyógyszergyárakban is dolgozott, hogy megfelelő gyakorlatot szerezzen az önálló munkához. Hazatérése után megvásárolta Budapesten az Üllői út 105. alatti, ma is működő patikát, ahol a gyógyszerek árusítása mellett laboratóriumot is létesített és 1901-ben megkezdte a különböző készítmények előállítását. Megalapította az első magyar gyógyszergyárat Kőbányán a Cserkész utcában, ahol standardizált növényi készítményeket, valamint szintetikus termékeket is elsőként kezdtek gyártani. Ilyen volt a Hyperol fertőtlenítőszer és a Kalmopyrin lázcsillapító, amiket ma is kapni - olvasható az Országos Széchenyi Könyvtár weboldalán.

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 1966-ban, egy gyógyszerész a képen Fotó: Bojár Sándor / Fortepan

Egy másik híres magyar is született ezen a napon

Gundel Károly vendéglős, gasztronómiai szakíró 1883. szeptember 23-án látta meg a napvilágot. 1900-tól Svájc, Németország, Anglia és Franciaország leghíresebb vendéglőiben tanulta a mesterséget. 1910-ben átvette a városligeti Wampetich-vendéglőt, 1920 és 1925 között a Royal Szálló, 1927-től a fővárostól átvett Gellért Szálló éttermeinek bérlője volt, emellett a magyar vendéglős és szállodás szakma egyik vezető egyénisége. Étterme az 1939-es a new-york-i világkiállítás magyar pavilonjának hivatalos étterme volt.

Szent Tekla napja is ma van

Ő volt a hagyomány szerint az első nő, aki keresztény hitéért halt vértanúhalált. A története úgy szól, hogy egy Iconiumba látogató apostol (Pál apostol) hatására elhagyta vőlegényét, hogy Jézus szűz jegyese legyen. A cserbenhagyott férfiú bosszúból mindkettőjüket följelentette a kormányzónál. Pált elűzték a városból, Teklát pedig, miután nem volt hajlandó megtagadni hitét, máglyára küldték, de a lángok nem ártottak neki. Ekkor oroszlánok elé vetették, de azok szelíden a szűz lába elé kuporodtak. Végül elengedték. Egy barlangba húzódott vissza, ahol a környék betegeit gyógyítgatva magas kort élt meg.

Ezen a napon fedezték fel a Neptunuszt is

179 évvel ezelőtt két német csillagász, Johann Gottfried Galle és Heinrich d’Arrest regisztrálta a Neptunuszt.