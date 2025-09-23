Ezen a napon született a magyar gyógyszergyártás atyja: te tudod, ki volt ő?

Neki köszönhetjük többek között a Hyperol fertőtlenítőszert és a Kalmopyrint is. Napra pontosan 153. éve született az első magyar gyógyszergyárat alapító gyógyszerész. Mutatjuk ki volt ő!
1872. szeptember 23-án született Richter Gedeon gyógyszerész Ecséden. Több vidéki városban, majd külföldön, német, olasz, francia és angol gyógyszertárakban, illetve gyógyszergyárakban is dolgozott, hogy megfelelő gyakorlatot szerezzen az önálló munkához. Hazatérése után megvásárolta Budapesten az Üllői út 105. alatti, ma is működő patikát, ahol a gyógyszerek árusítása mellett laboratóriumot is létesített és 1901-ben megkezdte a különböző készítmények előállítását. Megalapította az első magyar gyógyszergyárat Kőbányán a Cserkész utcában, ahol standardizált növényi készítményeket, valamint szintetikus termékeket is elsőként kezdtek gyártani. Ilyen volt a Hyperol fertőtlenítőszer és a Kalmopyrin lázcsillapító, amiket ma is kapni - olvasható az Országos Széchenyi Könyvtár weboldalán.
Gundel Károly vendéglős, gasztronómiai szakíró 1883. szeptember 23-án látta meg a napvilágot. 1900-tól Svájc, Németország, Anglia és Franciaország leghíresebb vendéglőiben tanulta a mesterséget. 1910-ben átvette a városligeti Wampetich-vendéglőt, 1920 és 1925 között a Royal Szálló, 1927-től a fővárostól átvett Gellért Szálló éttermeinek bérlője volt, emellett a magyar vendéglős és szállodás szakma egyik vezető egyénisége. Étterme az 1939-es a new-york-i világkiállítás magyar pavilonjának hivatalos étterme volt.
Ő volt a hagyomány szerint az első nő, aki keresztény hitéért halt vértanúhalált. A története úgy szól, hogy egy Iconiumba látogató apostol (Pál apostol) hatására elhagyta vőlegényét, hogy Jézus szűz jegyese legyen. A cserbenhagyott férfiú bosszúból mindkettőjüket följelentette a kormányzónál. Pált elűzték a városból, Teklát pedig, miután nem volt hajlandó megtagadni hitét, máglyára küldték, de a lángok nem ártottak neki. Ekkor oroszlánok elé vetették, de azok szelíden a szűz lába elé kuporodtak. Végül elengedték. Egy barlangba húzódott vissza, ahol a környék betegeit gyógyítgatva magas kort élt meg.
179 évvel ezelőtt két német csillagász, Johann Gottfried Galle és Heinrich d’Arrest regisztrálta a Neptunuszt.
A népszerű énekes 1980. nyarán Pittsburghben összeesett a színpadon. Onnan azonnal az egyik New York-i kórházba szállították, de a szóvivője akkor még tagadta az agytumorról vagy a rákbetegségről elterjedt híreket. Ez volt pályafutása utolsó koncertje. 1981. május 11-én hunyt el.
A koponyeg.hu szerint kedden eleinte marad a napos, nyárias idő, majd délutántól egyre több gomolyfelhő érkezik, és nyugat felől elszórtan már zápor, zivatar is kialakulhat. Még kitart a meleg: 25-31 fok valószínű.
18:30-as kezdettel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a Söndörgők lépnek majd fel. Az előadást a Müpa leghűségesebb látogatói nézhetik csak meg, a rendezvényre jegyek nem válthatók. A részvételre jogosult hűségprogramtagok és egy vendégük számára előzetes regisztrációval a belépés ingyenes. Az érkezéskor átvett, névre szóló belépőjegyek érvényesítésével a mélygarázst ezen az estén díjmentesen lehet igénybe venni. A platina szintű Müpa+ tagok a platina-parkolóhelyekre is regisztrálhatnak. További részletek a koncertről itt olvashatók.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.