1 éve halt meg Liam Payne: Özvegye szívszorító bejelentést tett

Egy év telt el Liam Payne halála óta, de a fájdalom ma is ugyanolyan éles. A One Direction egykori sztárjának párja, Kate Cassidy most először beszélt nyíltan arról a megrendítő utolsó pillanatról, amikor még egyszer, utoljára látta a férfit, akit szeretett.

Liam Payne története egészen tragikus. Fotó: AFP

A 26 éves influenszer egy megrázó videót osztott meg közösségi oldalán, amelyben könnyek között idézte fel az énekessel töltött utolsó napját.

Nem akartam sírni, de mostanra minden bennem kiürült. Úgy érzem, akár arcon is üthetnének, semmit sem éreznék

– kezdte Kate, remegő hanggal.

Ezt a videót azért készítettem, mert szeretném mindenkinek elmondani, mennyire fontos, hogy kimondjuk: szeretlek. Soha nem tudhatod, mit hoz a holnap

– tette hozzá.

Kate elmesélte, hogy amikor Argentínából indult haza, Liam még a kanapén ült, ő pedig hosszasan ölelte, sírva búcsúzott tőle.

Mondtam neki, mennyire szeretem, mennyire fog hiányozni. Ő nevetett, és azt mondta: Kate, el fogod késni a járatod. Úgy viselkedsz, mintha ez lenne az utolsó alkalom, hogy látjuk egymást. És... az is volt.

Négy nappal később, 2024. október 16-án, Liam Payne tragikusan életét vesztette Buenos Airesben, miután lezuhant szállodai erkélyéről. A boncolás szerint „polytrauma” okozta halálát – több szervet is érintő súlyos sérülések –, a toxikológiai jelentés pedig alkoholt, kokaint és antidepresszánsokat is kimutatott a szervezetében.

A pár két éven át volt együtt, kapcsolatuk 2022 őszén kezdődött, amikor először jelentek meg együtt egy londoni Halloween-partin. A szerelem gyorsan nyilvánosságra került, és decemberben már együtt pózoltak a British Fashion Awards vörös szőnyegén. A sztárpár kapcsolatáról sokáig ellentmondásos hírek keringtek, de halála előtt nem sokkal ismét együtt látták őket Londonban, kézen fogva, nevetve.

Liam halála után Kate teljesen összeomlott. Instagram-történetében csak ennyit írt:

Liam, te vagy mindenem. Feltétel nélkül és teljes szívemből szerettelek, és szeretni foglak életem végéig. Te vagy az angyalom.

A 2024 novemberében tartott temetésen Kate mellett ott voltak Liam zenésztársai is – Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik és Niall Horan –, akik némán, könnyek között vettek búcsút barátjuktól.