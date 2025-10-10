RETRO RÁDIÓ

A Cherry című dal ihletője, a Victoria's Secret modell első gyermekét várja a milliárdos Guinness-örökösétől

A gyönyörű modell ragyog terhesen.

Camille Rowe egy gyönyörű Victoria's Secret fehérneműmodell, aki 2017-ben kapcsolatban volt a világhírű énekessel, Harry Styles-szal. A csodaszép modell inspirálta az énekes Cherry című dalát is.

Camille Rowe milliárdos kedvesével alapít családot

A francia-amerikai modell és Theo Niarchos nevű párjával bejelentették, hogy gyermeket várnak. A modell a párizsi divathéten közzétett képen megmutatta a növekvő pocakját.A bejelentés nagy örömet okozott a rajongóknak. A modell barátai, köztük Poppy Delevingne modell, Jazzy de Lisser színésznő és Noor Fares ékszertervező gratulációkkal halmozta el a várandós anyukát.

Camille Rowe és partnere 2018 óta alakítanak egy párt. A férfi egy görög műkereskedő, a családja gazdag szállítmányozással foglalkozó céget vezet, nem mellesleg a Guinness család tagja. A milliárdos család sörgyártással és bank alapítással gyűjtötte össze a vagyonát. A családi név a 18. századig vezethető vissza és generációk óta növelik a vagyonukat.

A pár két otthonnal rendelkezik, egy Párizsban és egy Los Angelesben. A modell szívesen vesz részt divat és művészeti eseményeken. A gyönyörű modell karrierje alatt rengeteg luxusmárkával dolgozott együtt, köztük Louis Vuitton, Ralph Lauren és Tommy Hilfiger.

A Victoria’s Secret modellje és milliárdos párja izgatottan várják első gyermekük születését, ahogyan a szépség követői is - írja a DailyMail.

 

