„Elegancia és magabiztosság” – Palvin Barbi királynőként ragyogott

A gyönyörű magyar modell napról napra lenyűgözőbb. Palvin Barbi szépsége az évek múlásával sem kopik.
Palvin Barbi élete nem is lehetne mozgalmasabb és ragyogóbb annál, mint, hogy fotózásokon vesz részt, eseményekre jár és férjével Dylan Sprouse-al tölti idejét.
Bár kívülről irigylésre méltó életet él a modell, de nem rég endometriózisa miatt műtétre szorult Barbi, amiből már felépült, de ez is jelzi mennyire nem fekete vagy fehér a híresség élete.
Szerencsére Palvin Barbi remekül helytállt az élet ezen területén is, nem rég a párizsi divathétről jelentkezett be, most pedig egy szexi bézs ruhában mutatta meg bájait.
A fotók szinte azonnal felrobbantották az internetet, nem győzik kedvelni a modell felül igencsak szabadon hagyott ruháját és megjegyezni Barbi eleganciáját, amelyet benne sugároz.
„Elegancia és magabiztosság” - jegyezte meg az egyik hozzászóló kommentben.
