„Elegancia és magabiztosság” – Palvin Barbi királynőként ragyogott

A gyönyörű magyar modell napról napra lenyűgözőbb. Palvin Barbi szépsége az évek múlásával sem kopik.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.08. 21:00
Palvin Barbara szexi fotó

Palvin Barbi élete nem is lehetne mozgalmasabb és ragyogóbb annál, mint, hogy fotózásokon vesz részt, eseményekre jár és férjével Dylan Sprouse-al tölti idejét. 

Palvin Barbi
Palvin Barbi lenyűgözően néz ki Fotó: NurPhoto via AFP

Palvin Barbi életében sem minden mese habbal

Bár kívülről irigylésre méltó életet él a modell, de nem rég endometriózisa miatt műtétre szorult Barbi, amiből már felépült, de ez is jelzi mennyire nem fekete vagy fehér a híresség élete. 

Szerencsére Palvin Barbi remekül helytállt az élet ezen területén is, nem rég a párizsi divathétről jelentkezett be, most pedig egy szexi bézs ruhában mutatta meg bájait.

A fotók szinte azonnal felrobbantották az internetet, nem győzik kedvelni a modell felül igencsak szabadon hagyott ruháját és megjegyezni Barbi eleganciáját, amelyet benne sugároz.

„Elegancia és magabiztosság” - jegyezte meg az egyik hozzászóló kommentben.

 

