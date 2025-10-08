„Elegancia és magabiztosság” – Palvin Barbi királynőként ragyogott

Palvin Barbi élete nem is lehetne mozgalmasabb és ragyogóbb annál, mint, hogy fotózásokon vesz részt, eseményekre jár és férjével Dylan Sprouse-al tölti idejét.

Palvin Barbi lenyűgözően néz ki Fotó: NurPhoto via AFP

Palvin Barbi életében sem minden mese habbal

Bár kívülről irigylésre méltó életet él a modell, de nem rég endometriózisa miatt műtétre szorult Barbi, amiből már felépült, de ez is jelzi mennyire nem fekete vagy fehér a híresség élete.

Szerencsére Palvin Barbi remekül helytállt az élet ezen területén is, nem rég a párizsi divathétről jelentkezett be, most pedig egy szexi bézs ruhában mutatta meg bájait.

A fotók szinte azonnal felrobbantották az internetet, nem győzik kedvelni a modell felül igencsak szabadon hagyott ruháját és megjegyezni Barbi eleganciáját, amelyet benne sugároz.

„Elegancia és magabiztosság” - jegyezte meg az egyik hozzászóló kommentben.