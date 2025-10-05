Terhes nőkkel "üzletelnek" a migránsok Németországban

Egy hálózat szervezésében terhes migráns nőket küldenek Németországba, ahol ott élő migráns férfiak apaként jelentkeznek és beszedik az állami segélyt, van olyan, aki 24 gyerek „apjaként” van regisztrálva, írja a Die Welt.

Németországban az apasági elismeréssel való visszaélés komoly immár problémát jelent. Férfiak – gyakran afrikai migránsok, mint a dortmundi „Mr. Cash Money”, aki 24 idegen gyermeket ismert el apjának – anyagi haszonszerzés céljából regisztrálják magukat apa gyanánt afrikai nők gyermekeinél, kihasználva a 1997-es gyermekjogi reform lazább szabályait.

Ez lehetővé teszi a terhes anyák számára a hosszú távú tartózkodási jogot, a gyermek német állampolgárságát, miközben az „apa” akár 8000 eurót kap, de alig fizet támogatást az anyáknak.

A fejőstehén állam, mint minden polgárnál, előlegezi a gyermekjáradékot, ami csak Dortmundban sok millió euróba kerül a 122 érintett gyermek miatt. Országosan 5000 gyanús esetről beszélnek, aminek éves terhet 150 millió euró körül lehet.

A "terhesbizniszt" külön hálózatok üzemeltetik, gyakran emberkereskedelemmel fonódva össze. Előbb prostitúcióra kényszerítik a nőket Líbiában vagy Dél-Európában, majd terhesség után Németországba irányítják őket, ahol a hálózat tagja elismerik az apaságot már a menedékkérelem beadásánál vagy annak elutasítása után.

Migránsok ezrei lépnek be illegálisan Németországba

Az AfD által a Bundestagban lefolytatott parlamenti vizsgálat feltárta, hogy az elmúlt tizenkét hónapban 12 858 ember lépett be illegálisan Németországba repülőgéppel a schengeni övezetből, azaz olyan országokból, ahol nincs határellenőrzés – írja a Bild.



A repülőtereken tehetetlenek a rendőrök

Az alapszabály a következő: A szövetségi rendőrség több száz tiszttel van jelen a német repülőtereken, de nem jogosultak embereket visszafordítani. Szabad az út a csempészbandáknak? Igen, mondja Manuel Ostermann, a Szövetségi Rendőrség Szakszervezetének helyettes vezetője.

Az illegális belépések száma átterelődött a kisebb repülőterekre. A csempészek felfedeztek egy kiskaput, amit természetesen kihasználnak. A kollégáinknak nem szabad visszafordítaniuk az embereket a repülőtéren. Ehelyett a potenciális menedékkérők automatikusan a dublini eljárás hatálya alá tartoznak.

Van más baj is. Több ezer afgán él Németországban, annak ellenére, hogy kötelesek elhagyni az országot. A Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF) szerint május 31-ig pontosan 11 423 afgán állampolgárnak kellett volna elhagyni az országot, de erre esély sincs.