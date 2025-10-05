Terhes nőkkel "üzletelnek" a migránsok Németországban

Hálózat szervezi az utaztatást.
Egy hálózat szervezésében terhes migráns nőket küldenek Németországba, ahol ott élő migráns férfiak apaként jelentkeznek és beszedik az állami segélyt, van olyan, aki 24 gyerek „apjaként” van regisztrálva, írja a Die Welt.
Németországban az apasági elismeréssel való visszaélés komoly immár problémát jelent. Férfiak – gyakran afrikai migránsok, mint a dortmundi „Mr. Cash Money”, aki 24 idegen gyermeket ismert el apjának – anyagi haszonszerzés céljából regisztrálják magukat apa gyanánt afrikai nők gyermekeinél, kihasználva a 1997-es gyermekjogi reform lazább szabályait.
Ez lehetővé teszi a terhes anyák számára a hosszú távú tartózkodási jogot, a gyermek német állampolgárságát, miközben az „apa” akár 8000 eurót kap, de alig fizet támogatást az anyáknak.
A fejőstehén állam, mint minden polgárnál, előlegezi a gyermekjáradékot, ami csak Dortmundban sok millió euróba kerül a 122 érintett gyermek miatt. Országosan 5000 gyanús esetről beszélnek, aminek éves terhet 150 millió euró körül lehet.
A "terhesbizniszt" külön hálózatok üzemeltetik, gyakran emberkereskedelemmel fonódva össze. Előbb prostitúcióra kényszerítik a nőket Líbiában vagy Dél-Európában, majd terhesség után Németországba irányítják őket, ahol a hálózat tagja elismerik az apaságot már a menedékkérelem beadásánál vagy annak elutasítása után.
Az AfD által a Bundestagban lefolytatott parlamenti vizsgálat feltárta, hogy az elmúlt tizenkét hónapban 12 858 ember lépett be illegálisan Németországba repülőgéppel a schengeni övezetből, azaz olyan országokból, ahol nincs határellenőrzés – írja a Bild.
Az alapszabály a következő: A szövetségi rendőrség több száz tiszttel van jelen a német repülőtereken, de nem jogosultak embereket visszafordítani. Szabad az út a csempészbandáknak? Igen, mondja Manuel Ostermann, a Szövetségi Rendőrség Szakszervezetének helyettes vezetője.
Az illegális belépések száma átterelődött a kisebb repülőterekre. A csempészek felfedeztek egy kiskaput, amit természetesen kihasználnak. A kollégáinknak nem szabad visszafordítaniuk az embereket a repülőtéren. Ehelyett a potenciális menedékkérők automatikusan a dublini eljárás hatálya alá tartoznak.
Van más baj is. Több ezer afgán él Németországban, annak ellenére, hogy kötelesek elhagyni az országot. A Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF) szerint május 31-ig pontosan 11 423 afgán állampolgárnak kellett volna elhagyni az országot, de erre esély sincs.
Európa számos részén a nők már nem élhetnek szabadon és biztonságban. 2015 és 2024 között legalább 7000 nő vált menekültek által elkövetett szexuális bántalmazás áldozatává Németországban.
2015 óta nincsenek biztonságban a nők és lányok Németországban. Csak tavaly 788 csoportos nemi erőszakot regisztráltak Németországban. A gyanúsítottak főként német, szír, török és afgán állampolgárságúak. A német szövetségi bűnügyi hivatal elemzése megállapította, hogy
– számolt be a V4NA.
Az elkövetők között főként fiatal férfiak vannak, Szíriából, Afganisztánból és Pakisztánból. A legtöbb statisztika azt mutatja, hogy
főként a muszlim országokból származnak a nők elleni bűncselekmények elkövetői.
A német mecsetekben lekicsinylően prédikálnak a nőkről. Mindez a német valóság része, és egy nőgyűlölő kultúra tanúbizonysága, amely hirtelen Európa részévé vált.
A német városokban végzett tanulmányok megerősítik, hogy a nők félelmükben éjszaka kerülik a tömegközlekedési eszközöket, aluljárókat vagy parkokat.
Nemrég egész Németországot megrázta egy fiatal lány, Liana K. szörnyű meggyilkolása. A 17 éves diáklányt tehervonat elé lökött egy iraki férfi. Ismét egy
fiatal nő lett az áldozata egy nyilvánvalóan erőszakra hajlamos és már büntetett előéletű bevándorlónak.
Korábban pedig egy 17 éves lányt késelt meg egy menedékkérő Hollandiában, és folyamatosan hasonló hírek érkeznek a nyugat-európai nagyvárosokból.
Míg egyesek abszurd módon még mindig a nyitott határok politikáját és „emberiesebb hozzáállást” szorgalmaznak a menekültügyben, a valóságban már régóta látszik, hogy elsősorban a nők és a lányok fizetik meg az ellenőrizetlen bevándorlás és Angela Merkel „Meg tudjuk csinálni” szlogenjének árát.
Bele kell menni Brüsszel migrációs politikájába: a határon belül kell lefolytatni a menedékjogi eljárást, vagyis be kell engedni a migránsokat-erről beszélt a Tisza Párt tanácsadója, Bod Péter Ákos, aki egyértelműen kijelentette: az új kormány nem tehet mást. Mivel az Orbán-kormány ezt biztosan nem fogja megtenni, a Tisza-tanácsadó nyilvánvalóan az általa remélt Tisza-kormányra gondolt.
Az Ellenpont által megtalált videóban a Tisza Párt és Magyar Péter tanácsadója, Bod Péter Ákos arról beszél, hogy szerinte kizárólag a "preztizsveszteség" kockázata miatt nem megy bele a migrációs szabályok megváltoztatásába a magyar kormány, ami miatt napi 1 millió euró büntetéssel sújtja az Európai Bíróság hazánkat.
A Tisza szakértője kifejtette, hogy az új kormánynak biztosan meg kell változtatnia ezt az álláspontot. Vagyis a Tiszának bele kell mennie a Brüsszel által erőltetett migrációs politikába: egyszerűen fogalmazva a migránsok beengedésébe, és szétosztásába.
Teljesen nyilvánvaló, hogy itt nem büszkeségről vagy presztizsről van szó, hanem arról, hogy a magyar kormány a határon kívül szeretné tartani a migráció okozta negatív hatásokat: a bűnözést, a terrorizmust és a szociális problémákat. Az Európai Unió által előírt kötelezettség szerint hazánknak a határán belül kellene lefolytatni a migránsokkal szemben a menekültügyi eljárást. A Migrációs paktum értelmében pedig szét kellene osztani a beengedett migránsokat.
A vita kapcsán a magyar miniszterelnök többször elmondta, hogy álláspontja szerint "Ha egyszer beengeded a bevándorlókat, nincs visszaút. Ebből az utcából nem lehet kijönni."
Az Ellenpont portál szerint Bod Péter Ákos, a Tisza Párt tanácsadója egyértelműen kijelentette: az új kormány nem tehet mást, mint bele kell mennie Brüsszel migrációs politikájába: a határon belül kell lefolytatni a menedékjogi eljárást, vagyis be kell engedni a migránsokat. A lap véleménye szerint „mivel az Orbán-kormány ezt biztosan nem fogja megtenni, a Tisza-tanácsadó nyilvánvalóan az általa remélt Tisza-kormányra gondolt”.
Sorra döbbennek rá az uniós tagállamok lakói, hogy azonnali lépésekre van szükség annak érdekében, hogy a helyzet romlását megakadályozzák. Az illegális bevándorlás megjelenésével romlottak a bűnözési statisztikák és több nagyvárosban is kialakultak a no-go zónák. Mikor látja be végre a brüsszeli vezetés, hogy hatalmasat tévedtek? - tette fel a kérdést a Magyar Nemzet.
A múlt hónapban Brüsszelben több mint húsz lövöldözés volt, amelyek hét halálos áldozatot követeltek. A belga főügyész figyelmeztetett: ma bárki célponttá válhat az utcán.
Hollandiában egy 22 éves migránst vádoltak meg egy tinédzser lány meggyilkolásával és más támadásokkal is összefüggésbe hozták. Németországban egy amerikai fiatalembert szúrtak meg bevándorlók, miközben nőket próbált megvédeni. Eközben Nagy-Britanniában a bűnözés látványosan növekszik, és a migránsok elhelyezése elleni demonstrációk országos szintűvé szélesedtek.
A nyugati városok lakói egyre inkább kiszolgáltatottnak érzik magukat a fokozódó migránserőszak miatt. Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, óránként 13 telefonlopás történik és a szervezett bűnözői csoportok hatalmas erővel dolgoznak Londonban. 2017 óta több mint 50 százalékkal emelkedett a telefonlopási ügyek száma a brit fővárosban, ami komoly aggodalomra ad okot.
Thilo Sarrazin volt német pénzügyminiszter szerint Németország leépülése durvább mértéket ölt, mint azt a 15 évvel ezelőtt megjelent könyvében jósolta. A tömeges bevándorlás, a bűnözési mutatók romlása, az oktatás és a szakképzés súlyos hiányosságai és a gyenge gazdasági teljesítmény csak a hab a tortán. Sarrazin szerint a kérdés nem az, hogy Németország létezik-e majd száz év múlva, hanem, hogy az itt élő emberek németek lesznek-e vagy lesz-e bármi közük a német kultúrához.
Az illegális bevándorlás mára már visszafordíthatatlanul átalakította Európa társadalmi szerkezetét és identitását – állítja Nicolas Monti. A francia Observatoire de l’Immigration & de la Démographie (OID) igazgatója a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett MCC Feszten adott interjút a Magyar Nemzetnek, amelyben arról beszélt, miért tartja a magyar migrációs politikát egész Európa számára követendőnek, és miért vallott szerinte kudarcot Nyugat‑Európa integrációs modellje.
Ami biztosan kijelenthető, az az, hogy a bevándorlás már most is példátlan és előre nem látott módon változtatta meg Európa demográfiai szerkezetét
– fogalmazott Nicolas Monti, az OID társalapítója.
