Nosztalgiázott Heidi Klum: eszméletlen felvételeket osztott meg a szupermodell

Az 52 éves német szupermodell minden évben rendkívül kitesz magáért.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2025.10.14. 11:00
Módosítva: 2025.10.14. 12:33
Heidi Klum emlék halloween

Habár a halloween hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, az Egyesült Államokban lévő „ünnepi” rajongást semmi nem múlhatja fölül. A rémséges éjszaka alkalmából ugyanis egész utcákat, házakat „öltöztetnek” be. Szellemes alakok, halloweeni tökök, jelmezek hada lepi el ilyenkor ott a városokat. Heidi Klumnál azonban talán nincs is nagyobb rajongója a halloweeni éjszakának. Ő ugyanis immáron 25 éve, október 31-én este saját Heidi halloweenbulit tart Hollywoodban, ahol minden alkalom megadja a módját az ünneplésnek.

Idén már 25. halloweeni estéjét tartja Heidi Klum.
Idén már 25. halloweeni estéjét tartja Heidi Klum Fotó: AFP

Az idei halloweentől mindössze csak kicsivel több mint két hétre vagyunk, így a német szupermodell el is kezdte megemlékezéseit a korábbi évekről. Megosztotta ugyanis legelső Heidi halloweenjának felvételeit 25 évvel ezelőttről:

25 éve. A legelső Heidi halloweenem 2000-ben

 – írt Instagram-posztja mellé.

Nem mindig a szexizésé a szerep Heidi Klum halloweeni estéjén

A szupermodell a hétköznapok során bátran mutogatja bomba formáját mélyen kivágott ruhákban, szexi lábakat mutató miniszoknyákban magas sarkúval, azonban október 31-én este nem a vadító szetteken van nála középpont. Az évek során alakított már ugyanis többek között öregasszonyt, pávát, gilisztát, vérfakast vagy épp Fionát a Shrekből. 

 

