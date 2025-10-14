Nosztalgiázott Heidi Klum: eszméletlen felvételeket osztott meg a szupermodell
Az 52 éves német szupermodell minden évben rendkívül kitesz magáért.
Habár a halloween hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, az Egyesült Államokban lévő „ünnepi” rajongást semmi nem múlhatja fölül. A rémséges éjszaka alkalmából ugyanis egész utcákat, házakat „öltöztetnek” be. Szellemes alakok, halloweeni tökök, jelmezek hada lepi el ilyenkor ott a városokat. Heidi Klumnál azonban talán nincs is nagyobb rajongója a halloweeni éjszakának. Ő ugyanis immáron 25 éve, október 31-én este saját Heidi halloweenbulit tart Hollywoodban, ahol minden alkalom megadja a módját az ünneplésnek.
Az idei halloweentől mindössze csak kicsivel több mint két hétre vagyunk, így a német szupermodell el is kezdte megemlékezéseit a korábbi évekről. Megosztotta ugyanis legelső Heidi halloweenjának felvételeit 25 évvel ezelőttről:
25 éve. A legelső Heidi halloweenem 2000-ben
– írt Instagram-posztja mellé.
Nem mindig a szexizésé a szerep Heidi Klum halloweeni estéjén
A szupermodell a hétköznapok során bátran mutogatja bomba formáját mélyen kivágott ruhákban, szexi lábakat mutató miniszoknyákban magas sarkúval, azonban október 31-én este nem a vadító szetteken van nála középpont. Az évek során alakított már ugyanis többek között öregasszonyt, pávát, gilisztát, vérfakast vagy épp Fionát a Shrekből.
