Sorozatos tragédiák: Autóbalesetet szenvedett az egy éve elhunyt Liam Payne barátnője

Autóbalesetet szenvedett az egy éve elhunyt Liam Payne barátnője, Kate Cassidy. Az influenszer Instagram-oldalán számolt be arról, hogy összetört egy nagyjából 80 millió forint értékű luxus terepjáró, egy Lamborghini Urus, amit egy ismerőse vezetett. A 26 éves arról nem számolt be, megsérült-e a baleset során. Az azonban kiderült, egy busz ment eléjük.

Autóbalesetet szenvedett az egy éve elhunyt Liam Payne barátnője. Fotó: AFP

Autóbalesetet szenvedett az egy éve elhunyt Liam Payne barátnője

Az összetört karosszéria láttán a rajongók sorra lepték el aggódó üzeneteikkel az influenszer oldalát:

Annyira örülök, hogy jól vagy

- írták neki, majd ismerőse, Alexandra Gall is kommentelt. Ő volt az, aki a Lamborghinit vezette, írja a Mirror.

Olyan hálás vagyok, hogy az angyalaink vigyáztak ránk.

A luxus terepjáró tuladjonosa T Steezy zenész, Alexandra párja, aki így reagált a történtekre: