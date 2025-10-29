Sorozatos tragédiák: Autóbalesetet szenvedett az egy éve elhunyt Liam Payne barátnője
A 26 éves influenszert egy ismerősével együtt érte baleset.
Autóbalesetet szenvedett az egy éve elhunyt Liam Payne barátnője, Kate Cassidy. Az influenszer Instagram-oldalán számolt be arról, hogy összetört egy nagyjából 80 millió forint értékű luxus terepjáró, egy Lamborghini Urus, amit egy ismerőse vezetett. A 26 éves arról nem számolt be, megsérült-e a baleset során. Az azonban kiderült, egy busz ment eléjük.
Autóbalesetet szenvedett az egy éve elhunyt Liam Payne barátnője
Az összetört karosszéria láttán a rajongók sorra lepték el aggódó üzeneteikkel az influenszer oldalát:
Annyira örülök, hogy jól vagy
- írták neki, majd ismerőse, Alexandra Gall is kommentelt. Ő volt az, aki a Lamborghinit vezette, írja a Mirror.
Olyan hálás vagyok, hogy az angyalaink vigyáztak ránk.
A luxus terepjáró tuladjonosa T Steezy zenész, Alexandra párja, aki így reagált a történtekre:
A barátnőm ma összetörte a 240 ezer dolláros (kb. 80 millió forintos) Urusomat. Mérges vagyok? Persze. De aggódom miatta? Nem, mert örülök, hogy mindenki jól van. Autót lehet venni másikat. Ennyi. Egy busz ment beléjük.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre