Nincsenek szavak: így formálja tökéletesre Labancz Lilla álomszép testét

Megdolgozik az alakjáért. Komoly munka van Labancz Lilla álomszép testében.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.30. 19:30
Labancz Lilla konditerem edzés színésznő

A gyönyörű színésznő már évtizedek óta a rajongók kedvence, tartalmait előszeretettel figyelik követői, akik folyamatosan gyarapodnak. Labancz Lilla álomszép teste csak úgy vonzza a férfiak tekintetét.

Labancz Lilla álomszép test
Labancz Lilla álomszép teste nem mindennapi látvány – Fotó:  Instagram

Labancz Lilla álomszép testét nem a szél fújta össze

Bár a színésznő döntően fotókat posztol, ahol gyönyörű ruhákat visel, Labancz Lilla alakjáért keményen edz, amiből legutóbb némi ízelítőt adott. A szőke ciklon visszatért az edzőterembe, és egy kis bepillantást engedett a konditermi életébe.

Meg kell hagyni, a súlyzó is legalább annyira jól áll neki, mint a nyújtások és a feszülős edzőszerkója, ami jól mutatja az edzés eredményét.

Back at the gym in LA...

írta bejegyzésében, utalva rá, hogy Los Angelesben edz.

 

