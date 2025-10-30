Nincsenek szavak: így formálja tökéletesre Labancz Lilla álomszép testét
Megdolgozik az alakjáért. Komoly munka van Labancz Lilla álomszép testében.
A gyönyörű színésznő már évtizedek óta a rajongók kedvence, tartalmait előszeretettel figyelik követői, akik folyamatosan gyarapodnak. Labancz Lilla álomszép teste csak úgy vonzza a férfiak tekintetét.
Labancz Lilla álomszép testét nem a szél fújta össze
Bár a színésznő döntően fotókat posztol, ahol gyönyörű ruhákat visel, Labancz Lilla alakjáért keményen edz, amiből legutóbb némi ízelítőt adott. A szőke ciklon visszatért az edzőterembe, és egy kis bepillantást engedett a konditermi életébe.
Meg kell hagyni, a súlyzó is legalább annyira jól áll neki, mint a nyújtások és a feszülős edzőszerkója, ami jól mutatja az edzés eredményét.
Back at the gym in LA...
írta bejegyzésében, utalva rá, hogy Los Angelesben edz.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre