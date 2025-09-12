Bámulatos szépség: fehér miniben hódít Labancz Lilla

Az Álom.net híressége rendszeresen oszt meg követőivel képeket lehengerlő kinézetéről, így rajongói sosem maradnak le Labancz Lilla csodás alakjáról.

Labancz Lilla újabb képpel örvendeztette meg rajongóit.

Budapesten készítettek képet Labancz Lilláról, a híresség pedig egy apró makulátlan fehér ruhában dob csókot a kamerának. A 39 éves Lilla alakjáról történeteket lehetne írni, bár nem sok információt közöl arról, hogyan sikerül ennyire feltűnően jó formában tartania magát.

Az Instagramon közzétett fényképre már érkeztek is a lájkok és a szívecskés kommentek, melyek gyarapítják népszerűségét.