Most kaptuk a hírt Gelencsér Timi kutyusáról: így van most Füge

Az Exatlon egykori sztárja nem unatkozik mostanában. Gelencsér Timi házfelújítást koordinál, a beteg kutyusáról gondoskodik és mindennek tetejében még az autója is lerobbant.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.12. 17:02
Gelencsér Timi mostanában mintha egy véget nem érő kalandfilmben élne – csak épp kevesebb a romantika és több a szerelő, por és építési törmelék. Néhány nappal azután, hogy Instagramon bejelentette: a kutyája beteg, a kocsija szervizben, a háza romokban, újabb videóban számolt be a fejleményekről. Ezúttal autóvezetés közben osztotta meg követőivel a legfrissebb fejleményeket – és bizony, akadt bőven, amiről mesélni tudott.

Gelencsér Timi
Gelencsér Timi kutyája betegeskedik (Fotó: Mediaworks archív)

Gelencsér Timi autója is felmondta a szolgálatot

„Füge iránt érdeklődtetek a leginkább, egyelőre nem tudjuk, mi a probléma, de remélem, hamarosan fényt derítünk rá. Nem óriási dologról van szó, lekopogom, de bosszantó, az biztos” – kezdte az egykori szépségkirálynő, miközben édesanyja autóját vezette. Mint kiderült, nem önszántából váltott járművet

Az én autóm szervizben van. Azt mondták, üzemképtelen, pedig csak egy nagyszervizre vittem be, amire nem is kellett volna, mert lett volna még három-négyezer kilométer. De úgy voltam vele, inkább beviszem most, mert nem akartam karácsonykor rohangálni…

– árulta el. Gelencsér Timi párja egyébként mindenben segíti az Exatlon egykori sztárját, de még így sem könnyű megbírkózni a számtalan feladattal.

Próbál optimista maradni a nehézségek ellenére

Az autója hétfő óta a szervizben áll, és bár Timi igyekszik türelmes maradni, a helyzet nem kevés bosszúságot okoz neki. Eközben otthon sem áll meg az élet: a házfelújítás tovább zajlik, és ugyan a körülmények nem éppen ideálisak, a műsorvezető próbál a pozitívumokra fókuszálni.
Alapvetően boldog vagyok, mert kicserélték az ablakokat, és ez egy óriási lépés. Bár úgy néz ki a ház, hogy hagyjuk is… csontvázház jelen pillanatban” – mondta nevetve.

Betonkörmökre” váltott

A rengeteg teendő mellett Timi mostanra a külsejében is alkalmazkodott a felújítós életmódhoz: barna helyett véletlenül betonszürkére festette a körmeit: „Teljes mértékben a felújításra koncentrálok” – jegyezte meg némi humorral.

A rajongók természetesen most is aggódva figyelik a történéseket, és sorra küldik a támogató üzeneteket. Bár a „problémák sokasága” továbbra is jelen van az életében, Gelencsér Timi példát mutat abban, hogyan lehet nevetve túlélni a legzűrösebb időszakokat is. Egy biztos: még ha a ház csontváz is, a pozitív hozzáállása kőkemény alapokon áll.

 

