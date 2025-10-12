Most kaptuk a hírt Gelencsér Timi kutyusáról: így van most Füge

Gelencsér Timi mostanában mintha egy véget nem érő kalandfilmben élne – csak épp kevesebb a romantika és több a szerelő, por és építési törmelék. Néhány nappal azután, hogy Instagramon bejelentette: a kutyája beteg, a kocsija szervizben, a háza romokban, újabb videóban számolt be a fejleményekről. Ezúttal autóvezetés közben osztotta meg követőivel a legfrissebb fejleményeket – és bizony, akadt bőven, amiről mesélni tudott.

Gelencsér Timi kutyája betegeskedik (Fotó: Mediaworks archív)

Gelencsér Timi autója is felmondta a szolgálatot

„Füge iránt érdeklődtetek a leginkább, egyelőre nem tudjuk, mi a probléma, de remélem, hamarosan fényt derítünk rá. Nem óriási dologról van szó, lekopogom, de bosszantó, az biztos” – kezdte az egykori szépségkirálynő, miközben édesanyja autóját vezette. Mint kiderült, nem önszántából váltott járművet:

Az én autóm szervizben van. Azt mondták, üzemképtelen, pedig csak egy nagyszervizre vittem be, amire nem is kellett volna, mert lett volna még három-négyezer kilométer. De úgy voltam vele, inkább beviszem most, mert nem akartam karácsonykor rohangálni…

– árulta el. Gelencsér Timi párja egyébként mindenben segíti az Exatlon egykori sztárját, de még így sem könnyű megbírkózni a számtalan feladattal.

Próbál optimista maradni a nehézségek ellenére

Az autója hétfő óta a szervizben áll, és bár Timi igyekszik türelmes maradni, a helyzet nem kevés bosszúságot okoz neki. Eközben otthon sem áll meg az élet: a házfelújítás tovább zajlik, és ugyan a körülmények nem éppen ideálisak, a műsorvezető próbál a pozitívumokra fókuszálni.

„Alapvetően boldog vagyok, mert kicserélték az ablakokat, és ez egy óriási lépés. Bár úgy néz ki a ház, hogy hagyjuk is… csontvázház jelen pillanatban” – mondta nevetve.

„Betonkörmökre” váltott

A rengeteg teendő mellett Timi mostanra a külsejében is alkalmazkodott a felújítós életmódhoz: barna helyett véletlenül betonszürkére festette a körmeit: „Teljes mértékben a felújításra koncentrálok” – jegyezte meg némi humorral.

A rajongók természetesen most is aggódva figyelik a történéseket, és sorra küldik a támogató üzeneteket. Bár a „problémák sokasága” továbbra is jelen van az életében, Gelencsér Timi példát mutat abban, hogyan lehet nevetve túlélni a legzűrösebb időszakokat is. Egy biztos: még ha a ház csontváz is, a pozitív hozzáállása kőkemény alapokon áll.