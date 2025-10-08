RETRO RÁDIÓ

„A kutya beteg, a kocsim szervizben” – összecsaptak a hullámok Gelencsér Timi feje felett

A közösségi oldalán öntötte ki a lelkét a csinos műsorvezető.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.10.08. 14:00
nehézség Gelencsér Timi probléma

Gelencsér Timi igen aktív a közösségi oldalán, főleg azóta, hogy párjával, Simon Mátyással együtt nekivágtak megvásárolt házuk felújításának.

Gelencsér Timi feje fölött összecsaptak a hullámok Fotó: Bánkúti Sándor

Ám nemrégiben a csinos műsorvezetőt nem várt nehézségek érték. A problémák sokaságáról az Instagram-oldalán egy bejegyzésben számolt be. Mint írta, a kutyája lebetegedett, a kocsija a szervízbe került, a háza pedig romokban van. Szóval kijelenthetjük, hogy Gelencsér Timi feje fölött összecsaptak a hullámok, ám van egy dolog, ami most vigasztalhatja őt.

Helyzetjelentés röviden, tömören: A kutya beteg, a kocsim szervizben, a ház romokban. De legalább süt a nap

- olvasható a műsorvezető posztjában.

A rajongók sorra küldik neki a támogató hozzászólásokat.

„Kitartást kívánok neked! Tudom hogy nem könnyű, de össze kell szedned magad!” - fogalmazott az egyik követő.

„»Ha már a padlón vagy, onnan csak felfelé van út« — kitartás!” - jegyezte meg egy másik kommentelő.

Mutatjuk Gelencsér Timi posztját:

 

