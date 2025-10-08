„A kutya beteg, a kocsim szervizben” – összecsaptak a hullámok Gelencsér Timi feje felett

A közösségi oldalán öntötte ki a lelkét a csinos műsorvezető.
Gelencsér Timi igen aktív a közösségi oldalán, főleg azóta, hogy párjával, Simon Mátyással együtt nekivágtak megvásárolt házuk felújításának.
Ám nemrégiben a csinos műsorvezetőt nem várt nehézségek érték. A problémák sokaságáról az Instagram-oldalán egy bejegyzésben számolt be. Mint írta, a kutyája lebetegedett, a kocsija a szervízbe került, a háza pedig romokban van. Szóval kijelenthetjük, hogy Gelencsér Timi feje fölött összecsaptak a hullámok, ám van egy dolog, ami most vigasztalhatja őt.
Helyzetjelentés röviden, tömören: A kutya beteg, a kocsim szervizben, a ház romokban. De legalább süt a nap
- olvasható a műsorvezető posztjában.
A rajongók sorra küldik neki a támogató hozzászólásokat.
„Kitartást kívánok neked! Tudom hogy nem könnyű, de össze kell szedned magad!” - fogalmazott az egyik követő.
„»Ha már a padlón vagy, onnan csak felfelé van út« — kitartás!” - jegyezte meg egy másik kommentelő.
Mutatjuk Gelencsér Timi posztját:
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.