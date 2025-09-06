Szabó Franciska elárulta, miért jobb szilikonmellek nélkül

Vadító videót tett közzé Szabó Franciska.
Az Exatlon Hungary sztárja, Szabó Franciska híres pofozógép lett Amerikában, de nem csupán a muszklijai miatt imádják őt olyan sokan világszerte, hanem a szépsége miatt is. A gyönyörű híresség egy sérülés miatt pár hónapja kénytelen volt eltávolíttatni a szilikonmelleit, és ez egy kicsit sem vett el az ellenállhatatlan nőiességéből.
Szabó Franciska nemrég egy szexi, fürdőruhás videót rakott ki magáról, de egy kommentelő megjegyezte a posztnál, hogy hiányoznak neki a sportoló "cickói" – sokakat meglepett, de Szabó Franciska reagált az illetőnek.
könnyebb a küzdősport nélkülük - sok szenvedést okoztak sajnos!
– írta válaszul Szabó Franciska.
Itt lehet megtekinteni a szexi videót:
