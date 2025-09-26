RETRO RÁDIÓ

Csipkés estélyiben mutatta meg dögös alakját Schóbert Lara

A képeket még a rajongók is nehezen hagyták szó nélkül. Újabb dögös fotókkal hódította meg az internetet Schóbert Lara.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.26. 18:00
Meglepően dögös képekkel lepte meg rajongóit Schóbert Lara, amelyek láttán szinte mindenki csak áradozni tudott.

Leesett Schóbert Lara rajongóinak álla

Rubint Réka lánya a nyár folyamán már többször is megvillantotta formás alakját, olykor még bikiniben is, azonban legújabb posztja láttán még követői is nehezen találtak szavakat.

Jól áll rajtad a fekete estélyi, kiemeli a szépséged, elbűvölő vagy!

– írta az egyik felhasználó Lara legújabb Instagram-bejegyzése alatt.

A fiatal lány most egy csipkés, fekete estélyiben villantotta meg dögös alakját, amelynek hátulja tartogatott némi meglepetést, ugyanis teljesen nyitott volt.

Ha te is kíváncsi vagy a képekre, akkor kattints ide!

 

