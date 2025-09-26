Csipkés estélyiben mutatta meg dögös alakját Schóbert Lara

A képeket még a rajongók is nehezen hagyták szó nélkül. Újabb dögös fotókkal hódította meg az internetet Schóbert Lara.
Meglepően dögös képekkel lepte meg rajongóit Schóbert Lara, amelyek láttán szinte mindenki csak áradozni tudott.
Rubint Réka lánya a nyár folyamán már többször is megvillantotta formás alakját, olykor még bikiniben is, azonban legújabb posztja láttán még követői is nehezen találtak szavakat.
Jól áll rajtad a fekete estélyi, kiemeli a szépséged, elbűvölő vagy!
– írta az egyik felhasználó Lara legújabb Instagram-bejegyzése alatt.
A fiatal lány most egy csipkés, fekete estélyiben villantotta meg dögös alakját, amelynek hátulja tartogatott némi meglepetést, ugyanis teljesen nyitott volt.
Ha te is kíváncsi vagy a képekre, akkor kattints ide!
