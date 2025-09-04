Segítségnyújtás közben történt meg a baj: rohantak a mentők a kórházba a Premier League sztárjával

Vasárnap este a Premier League egykori sztárját, Abdeslam Ouaddout egy pick-up teherautó ütötte el, miközben egy autóbaleset sérültjein próbált segíteni.

Kórházba szállították a Premier League egykori sztárját Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Teherautó ütötte el a Premier League egykori védőjét

A korábbi Premier League védőt, aki 38 mérkőzésen lépett pályára a Fulham színeiben, kórházba kellett szállítani a gázolást követően. A 46 éves Ouaddou - aki jelenleg a dél-afrikai Orlando Pirates csapatának vezetőedzője -, a dél-afrikai Gauteng közelében, az R21-es autópályán sietett a baleset sérültjeinek segítségére.

Abdeslam Ouaddou épp egy mérkőzésről tartott hazafelé, amikor az eset történt. A balesetben öt, a csapathoz tartozó munkatárs is érintett volt, így összesen hat személyt kellett kórházba szállítani.

Az Orlando Pirates Football Club megerősíti, hogy Abdeslam Ouaddou vezetőedző és öt munkatárs vasárnap este közúti balesetben voltak érintettek

- áll a futball klub közleményében.

Az eset az R21-es autópályán történt, mialatt a csapat Gqeberhából tartott hazafelé a Chippa United ellen aratott kemény 3–0-ás győzelem után. Amikor a baleset helyszínére értek, ahol két jármű ütközött, Ouaddou és a személyzet néhány tagja leszállt a csapatbuszról, hogy segítsenek az érintetteknek - írja a Mirror.

Tragikus módon, miközben a helyszínen segítkeztek, egy Nissan NP200 jármű ütközött az álló járművekkel, elütötte a csoportot, és súlyos sérüléseket okozott

- tették hozzá a közleményben.

Ouaddou edzőt és az öt munkatársat azonnal kórházba szállították, ahol jelenleg is orvosi ellátásban részesülnek. A klub szoros kapcsolatban áll az orvosi csapattal, az érintettek felépüléséről a későbbiekben adnak tájékoztatást.